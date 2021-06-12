Diyadin’de öğrenciler ilk defa doğada kamp heyecanı yaşadı

Ağrı’nın Diyadin ilçesine bağlı Kuşburnu köyündeki Şehit Erol Taştan İlkokulu öğretmenleri, öğrencilerine ilk defa doğada kamp yapma heyecanı yaşattı. Öğrencilere, kampta çadır kurma, kamp ekipmanlarını tanıma gibi eğitimler verildi.

Diyadin ilçesine bağlı Kuşburnu köyündeki Şehit Erol Taştan İlkokulunda görevli öğretmenler öncülüğünde okulda eğitim gören 55 öğrenci Kuşburnu Ormanında çadır kurup, izciliği öğrendi. Öğrenciler sabah saatlerinde ormana gelerek, burada ilk olarak çadır kurmayı, doğada kontrollü ateş yakma ve yemek pişirmek için neler yapılması gerektiğini öğrendi. Diyadin ilçesinin tek ormanı olan Kuşburnu Ormanı, öğrencilere tanıtılarak, ormanlara sahip çıkma ve koruma farkındalığı kazandırıldı. Kamp süresince izcilerin kullandığı malzemeleri de tanıma imkanı bulan öğrenciler, pusula ile yön bulma, kamp ekipmanlarını tanıma ve çevredeki canlıların barınaklarını bulma teknikleri gösterildi. Öğretmenler tarafından öğrencilerine ilk defa doğada kamp yapma heyecanı yaşatılırken, ilk kez kamp deneyimi yaşayan öğrencilerin mutlulukları gözlerinden okundu. Okulun ve öğretmenlerin sosyal medya hesaplarından paylaşılan kamp fotoğrafları büyük beğeni aldı. İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, öğretmenlerin öğrencilerine yaşattığı kamp sevinci ve mutluluk dolayısıyla meslektaşlarına teşekkür etti.

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