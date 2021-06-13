Ağrı’da bir evde çıkan yangın paniğe neden oldu

Ağrı'da dün gece bir evin kilerinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından güçlükle kontrol altına alındı.
Edinilen bilgilere göre, Ağrı'nın merkeze bağlı Fatih Mahallesi'nde bulunan bir evde dün gece bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Ev sahibi durumu fark edince itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, uzun uğraşlar sonunda yangını güçlükle kontrol altına aldı. Evde maddi hasar tespit edildi.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.