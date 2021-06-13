Ağrı’da bir evde çıkan yangın paniğe neden oldu

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Ağrı'da dün gece bir evin kilerinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından güçlükle kontrol altına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Ağrı'nın merkeze bağlı Fatih Mahallesi'nde bulunan bir evde dün gece bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Ev sahibi durumu fark edince itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, uzun uğraşlar sonunda yangını güçlükle kontrol altına aldı. Evde maddi hasar tespit edildi.

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