AİÇÜ’de Öğretim Görevlisi Taşır unutulmadı

Bakan Koca, "750 bin kişi bugün" dedi ve açıkladı!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi’nde (AİÇÜ) görev yapmakta iken geçtiğimiz yıl vefat eden Öğr. Gör. M. Cüneyt Taşır, adına düzenlenen sergiyle anıldı.

AİÇÜ Meslek Yüksekokulu’nda akademisyen olarak görev yaparken geçtiğimiz yıl Aralık ayında yakalandığı hastalığa yenik düşerek vefat eden Öğr. Gör. M. Cüneyt Taşır için “Öğr. Gör. Mehmet Cüneyt Taşır Anısına” Resim Sergisi düzenlendi. Online olarak gerçekleştirilen ve 46 sanatçının plastik sanat eserinin yer aldığı sergi, ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü.

AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, “Geçtiğimiz yıl aramızdan ayrılan ve bizleri büyük bir üzüntüye boğan Cüneyt hocamızı, adına düzenlenen sergi ile anma imkanı bulduk. Sanatseverlerin büyük ilgi gösterdiği sergiye emeği geçenleri kutlarım” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.