Ağrı İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğüne atanan Taş, Vali Varol'u ziyaret etti

Ağrı Valisi Dr. Osman Varol, Ağrı İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğüne atanan Mustul Taş'ı makamında kabul etti.
Afyonkarahisar’da Sultandağı İlçe Nüfus Müdürü olarak görevli iken Ağrı İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğüne atanan Mustul Taş, Vali Dr. Osman Varol'u ziyaret ederek görevine başladı.Vali Varol, yeni görevinin hayırlı olması temennisinde bulunarak Taş'a başarılar diledi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.