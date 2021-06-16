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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

AİÇÜ’de yüz yüze mezuniyet töreni coşkusu

İHA

AİÇÜ’de yüz yüze mezuniyet töreni coşkusu

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesinde gerçekleştirilen Sağlık Yüksekokulu ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Mezuniyet Töreninde öğrenciler yüz yüze mezuniyet töreni coşkusunu yaşadı.
AİÇÜ Kültür Kongre Merkezi’ndeki Osmanlı Salonunda maske ve sosyal mesafe kurallarına uygun bir şekilde gerçekleştirilen Sağlık Yüksekokulu ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Mezuniyet Törenine AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, İbrahim Çeçen (IC) Vakfı Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Meral Dinçer, Rektör Yardımcıları, Fakülte dekanları, Okul müdürleri, akademisyenler, öğrenciler, aileler ve idari personel katıldı.
AİÇÜ okul birincisi Tuba OLUÇ’un konuşmalarıyla başlayan mezuniyet töreninde konuşan AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, geçtiğimiz yıl Koranavirüs Pandemisi nedeniyle yüz yüze yapılamayan mezuniyet törenini bu sene sınırlı sayıda öğrenci ile de olsa yeniden yapabilmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Rektör Prof. Dr. Karabulut, Türkiye’nin 21. yüzyıl için belirlediği vizyon ve hedeflere ulaşmasında diğer üniversiteler gibi AİÇÜ’nün de önemli bir rol oynayacağını, gerek ülkemizin küresel güç olma, gerekse 2023 ve 2071 hedeflerine ulaşabilmesi için bilimsel araştırma faaliyetlerinde nitelikli insan gücü yetiştirilmesinde üniversitelere büyük görev düştüğünü belirtti. Rektör Karabulut törende yaptığı konuşmasında şu ifadelere yer verdi:
“Bilimin Sevgi ile Bütünleştiği Üniversite parolasıyla bilimsel ve akademik çalışmalara hız veren Üniversitemizde 20202021 eğitim öğretim yılı, her anlamda çok başarılı bir yıl oldu. Bu yıl ÖSYM tarafından yapılan yerleştirme sonuçlarına göre Üniversitemiz yüzde 95’in üzerinde bir doluluk oranı ile ülke ortalamasına ve özellikle bölgemizdeki üniversitelere göre çok iyi durumda yer aldı. Yine son iki yıllık süreçte üniversitelerin bilimsel alandaki başarısının önemli ölçütlerinden biri olan URAP sıralamasında da Üniversitemiz 39 basamak yükselerek akademik olarak da iyi yolda olduğunu göstermiştir. Burada Sağlık Yüksekokulumuzun katkısı oldukça önemlidir. Fakat şunu da belirtmek isteriz ki, şu anki yerimizden memnun değiliz, bizler daha üst sıraları hak ediyoruz ve bunun için de siz değerli akademisyenlerle el ele daha fazla çalışmamız gerektiğinin de farkındayız. Bilginin güç, bilimsel üretimin üstünlük ve bilgi paylaşımının esas olduğu günümüz dünyasında, Üniversite olarak öncelikli hedeflerimiz bilgiye erişimi kolaylaştırmak, yenilikçi ve uygulanabilir projeler üretmek, toplumla bütünleşmek ve belki de en önemlisi, halkın üniversitesi olmaktır. Bu bağlamda hem kurumsal hem de toplumsal birliktelikler oluşturarak her düzeyde işbirliğine açık bir üniversite olmayı önceliyoruz. Dünyayı etkisi altına alan Pandemi sürecinde, Yeni YÖK vizyonu çerçevesinde bize büyük katkı sağlayan “Dijital Dönüşüm Projesi”nden sonra “Anadolu Projesi”nde de yer almamızla ülkemizin önemli kıdemli üniversitelerinden Ankara Üniversitesi hocalarından öğrencilerimizin ders alması da bizleri oldukça memnun etti. Bunun için “YÖK Anadolu Projesi”ni himaye eden Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a, bizleri bu projeye dahil eden ve her zaman yanımızda olan YÖK Başkanımız Sayın Prof. Dr. Yekta Saraç hocamıza ve ekibine, partner üniversitemiz Rektörü Sayın Prof. Dr. Necdet Ünivar’a en kalbi teşekkürlerimi sunuyorum. Bizler; Üniversitemizi, öğrencilerimizi, birbirimizi, yaşadığımız coğrafyayı seviyoruz, el ele çalışmayı seviyoruz, başarmayı seviyoruz. Bugün yaptıklarımızın yarınımızı şekillendireceğini biliyoruz. Bugün yaptıklarımızın bizi güçlü kılan sevgi, saygı, başarı ve güven çemberlerini güçlendirecek eylemler olacağı inancımı sizlerle paylaşmak istiyorum."
Tören, AİÇÜ’de dereceye giren Lisans ve Önlisans öğrencilerine başarı belgeleri, ödül, plaket verilmesi ve kep atma töreniyle son buldu.

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