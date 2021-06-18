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“Ağrı Yeni İl Halk Kütüphanesi” tanıtım toplantısı ve protokol imza töreni düzenlendi

İHA

“Ağrı Yeni İl Halk Kütüphanesi” tanıtım toplantısı ve protokol imza töreni düzenlendi

Ağrı’da protokol üyelerinin katılımıyla "Ağrı Yeni İl Halk Kütüphanesi Tanıtım Toplantısı ve Protokol İmza Töreni" düzenlendi.
Dr. Osman Varol, Belediye Başkanı Savcı Sayan, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdür V. Ali Odabaş ve protokol üyelerinin katıldığı tören, Ağrı Yeni İl Halk Kütüphanesi projesinin tanıtımıyla başladı. Kültür ve Turizm İl Müdürü Ebumuhsin Bulut’un yaptığı sunumla, Ağrı Merkez’de İl Özel İdaresine ait alanda yapılacak olan Ağrı Yeni İl Halk Kütüphanesinin bin 500 kişinin aynı anda çalışabileceği kapasiteye sahip modern düzeyde, eğitim sınıfları, beceri atölyeleri, okuma salonları, özel çalışma alanları, konferans salonu ve cep sineması gibi çeşitli bölümlerden oluşacağı belirtildi.
Yapılan sunumun ardından protokol konuşmaları ile süren törende Ağrı Yeni İl Halk Kütüphanesinin şehre hayırlı olması temennisiyle konuşmalarına başlayan Vali Varol, “Göreve geldiğimiz ilk günlerde hızlı bir şekilde ilimizi tanıma süreci yaşadık ve ziyaretlerimiz sırasında gençlerimizin kütüphane ve çalışma alanı talebi ile karşılaştık. Bildiğiniz üzere Ağrı’mızın nüfusunun ciddi bir bölümünü gençler ve çocuklar oluşturuyor. Bizim 150 bine yakın ilk/ortaokul öğrencimiz var. Bu rakamlar biz yöneticilere yatırımların hangi alanda ön plana çıkarılacağını söyleyen önemli anlamlar içeriyor. Bir yönetici olarak gençlerimizin sıcak ve güvenli bir ortamda ders çalışma ve kitap okuma isteklerine, bu taleplerine şükrettim. Gençlerimizin kültürümüzün dışında, sonucu olumsuz olacak talepler yerine kendilerini, ilimizi ve ülkemizi kalkındırmanın temel koşulu olan eğitime ilişkin talepleri sonucunda bu projemiz ortaya çıktı. İlimiz merkezi dışında birçok ilçemizde de bu yöndeki çalışmalarımız sürüyor” ifadelerine yer verdi.

“Kütüphanelere yakın olan insanlar şiddetten uzaktır”
Programda konuşan Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, kitap okuyan bireylerin şiddetten uzak kaldığına dikkat çekerek, “Gerçekten kütüphanelerin ne kadar önemli olduğunu hem günlük yaşamımıza baktığımızda anlamış oluyoruz. Kütüphane tarihi çok eskidir. Belki ilk etapta kütüphaneleri çok farklı bir şekilde değerlendiriyorduk ama son dönemlere baktığımızda kütüphanelerin artık bir kültür merkezi olduğunu hepimiz görüyoruz. Kütüphanecilik bir bilimdir. Kütüphanelere yakın olan insanlar şiddetten uzaktır. Kütüphaneye yakın olan insanları silahtan uzaktır. Bizim için en temel konu bu olmalı. Aslında bilimin, kütüphanenin, bilim yuvasının bu topraklar olduğunu tarihe baktığımızda net bir şekilde görebiliyoruz” şeklinde konuştu.
Daha sonra Ağrı Valiliği ile Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü arasında düzenlenen Ağrı Yeni İl Halk Kütüphanesi Protokolü için Vali Dr. Osman Varol ile Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdür V. Ali Odabaş tarafından imzalar atıldı.

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