Ağrı’da 51 kilogram eroin ele geçirildi

2021 kurbanlık fiyatları ne kadar?

10 bin dolar alan siyasetçi tartışması! Soylu o ismi savcılığa bildirecek

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Ağrı İl Jandarma Komutanlığı tarafından Doğubayazıt’ta düzenlenen operasyonda 51 kilogram eroin ele geçirildi.

Ağrı İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde Hasankeyf Mahallesi sınırları içerisinde düzenlenen operasyonda, 51 kilogram eroin maddesi ele geçirildi.

Ağrı Valiliği tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, “Konu hakkında adli işlemlere başlanılmış olup, uyuşturucu kaçakçılığı ile mücadeleye kararlılıkla devam edilmektedir” ifadelerine yer verildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.