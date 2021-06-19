Eleşkirt İLKSAN seçimlerine tek aday olarak giren Harun Yıldırım kazandı

Eleşkirt İLKSAN (İlkokul Öğretmenleri Sandığı) ilçe temsilci seçimleri Eleşkirt Öğretmende İlçe milli Eğitim şube müdürü Gönül Öztürk’ün ilk oyu kullanmasıyla başladı.

Seçimlere tek aday olarak giren temsilci adayı Harun Yıldırım’a desteklerini göstermek adına ilçede görev yapan ilk okul öğretmenlerinin sandık başına gelmesi dikkat çekti. Seçimlerde oy kullanma işlemi devam ederken Tek aday olarak seçime giren Harun Yıldırım İLKSAN (İlkokul öğretmenleri sandığı) seçimlerinde Eleşkirt ilçe temsilcisi oldu.

Seçim sonrasın bir konuşma yapan çiçeği burnunda yeni Başkan Yıldırım "Öğretmen arkadaşlarımızın tek aday olmama rağmen göstermiş oldukları ilgi bizleri mutlu etti. İnşallah bizlerde gösterilen bu ilgi ve alakaya karşı vazife ve sorumluluğumuzun bilincinde işimizi layığı ile yapmaya çalışacağız" dedi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Burhan Kurt seçimlerin ilçeye hayırlı olmasını diledig.

Eleşkirt ilçe Eğitim Bir Sen Başkanı Erol İsen seçimlerin yapıldığı Öğretmen evine gelerek İLKSAN'ın yeni başkanı Harun Yıldırım'ı tebrik etti.

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