Diyadin’de vatandaşların güvenliği için metruk binalar yıkılıyor

Diyadin Kaymakamı Alper Balcı, terör ve uyuşturucu ile mücadele kapsamında ilçede bulunan metruk binaların yıkımı için çalışma başlattı.

Ağrı’nın Diyadin ilçesinde, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun talimatları ile hem terör örgütlerinin güvenlik güçlerine ve halka yönelik saldırılarda gizlenmek için kullanabileceği hem de uyuşturucuyla mücadeleye yönelik çalışmalar kapsamında tespit edilen 52 metruk binanın yıkımı gerçekleştirildi. Çevre kirliliğine yol açan ve kent estetiğine uygun olmayan kirli görüntüyü ortadan kaldırmak amacıyla metruk binalar ve duvarlar, Diyadin Belediyesi ve Diyadin Kaymakamlığı ekipleri tarafından teker teker yıkılarak kullanılamaz hale getirildi.

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