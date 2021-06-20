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Aç kalan köpekler koyunları yedi

İHA

Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde aç alan köpekler köye indi, 25 koyunu telef etti, 15 kuzuyu yaraladı.

Aç kalan köpekler koyunları yedi

Ağrı’nın Eleşkirt ilçesinde aç alan köpekler köye indi, 25 koyunu telef etti, 15 kuzuyu yaraladı.
Alınan bilgilere göre, dün gece Eleşkirt ilçesine bağlı Mollasüleyman köyünde Cesim Yazıcı koyun ve kuzularının telef olduğunu gördü. Çobanlar aç kalan 56 köpeğin koyunları yediklerini gördüklerini söylediler. Olayda 25 koyun telef olurken, 15 kuzu da yaralandı.
Bölgede daha öncede köpeklerin hayvanları telef ettiği öğrenildi.

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