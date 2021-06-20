Patnos'ta AK Parti'ye saldırı hazırlığındaki 6 kişi yakalandı (2)



EMNİYET: 6 KİŞİ GÖZALTINDA

Ağrı Emniyet Müdürlüğü konuyla ilgili yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Patnos ilçesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi üzerinde bulunan AK Parti binası önünde saat 02.10 sıralarında şüpheli 3 şahıs görülmüş, şüpheli şahıslardan 1 şahıs kovalamaca sonucu yakalanmış, olaya müteakip yapılan çalışmalar sonucu, olayı gerçekleştirmeye çalışan 2 şüpheli şahıs ve olayı azmettiren yardım ve yataklıkta bulunan şüpheli 3 şahıs olmak üzere toplam 6 şüpheli yakalanıp gözaltına alınmıştır. Olay yerinde yapılan çalışmalarda, 3 adet yanmaya hazır molotof kokteyli, 1 pense, 1 levye ve bir adet şüpheli şahısların yüzünü gizleyebileceği bez parçaları ele geçirilmiştir. Olayla ilgili olarak, AK Parti İlçe binasına herhangi bir şekilde zarar verilmesi ekiplerimizce önlenmiş olup gözaltında bulunan 6 şüpheli şahsın tahkikat işlemleri devam etmektedir."DHA-Güvenlik Türkiye-Ağrı / Patnos Semih YARDIMCI

2021-06-20 17:03:20



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