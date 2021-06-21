Ağrı’da PKK/ KCK üyesi olan 2 kişi cezaevine gönderildi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Ağrı’da haklarında PKK/ KCK Silahlı Terör Örgütüne üye olmak suçundan hapis cezası olan iki kişi cezaevine gönderildi.

Ağrı’da haklarında PKK/ KCK Silahlı Terör Örgütüne üye olmak suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Ç ve F.Y, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda kent merkezinde yakalanarak cezaevine gönderildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.