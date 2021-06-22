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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gurbette tanışan ‘bacılar’ el emekleriyle lezzet dağıtıyor

İHA

Gurbette tanışan ‘bacılar’ el emekleriyle lezzet dağıtıyor

Eşlerinin tayin durumu nedeniyle Ağrı’ya yerleşen ve burada tanışan 3 kadın, ‘Bacıların El Lezzeti’ adı altında yaptıkları yiyecekleri satışa sunuyor.
Ağrı’da görev yapan rütbeli personel eşleri, tayinleri nedeniyle yerleştikleri kentte tanışıp gurbette gönül bağı kurdu. Birbirlerine kardeş gözüyle bakan 3 kadın, kadın dayanışmasının en güzel örneklerinden birini “Bacıların El Lezzeti” adı altında somutlaştırarak, sevgiyle yaptıkları yiyecekleri satışa sunuyor. Her gün artan müşteri sayısına sipariş yetiştirmeye çalışan bacılar, günün erken saatlerinde masa başına oturup akşama kadar dayanışma içerisinde evlerinde hazırladıkları mantı, içli köfte, sarma ve birçok yiyeceği, araçlarıyla müşterilerin kapısına kadar teslim ediyor.

“Biz beraber mutluyuz, başkasıyla çalışamam”
Evlerinde kendileri için hazırladıkları yiyecekleri aldıkları kararla satışa sunmaya başladıklarını söyleyen Tuğba Köse, kısa sürede büyük bir müşteri potansiyeli yakaladıklarını belirterek, “Bizler tayinciyiz. Bir yıldır Ağrı’dayım ben. Askeri personel eşiyim. Biz bunları kendi evlerimize yapıyorduk zaten. Bir gün evde otururken dedik ki neden biz bu işi ticarete dökmeyelim. Zaten pandemi var sıkılıyoruz. Sabah 8’de çalışmaya başlıyoruz biz. Çocuklarımı okula bırakıyorum ve masanın başına oturuyorum. Akşam 5’e kadar çalışmaya devam ediyoruz. Sağolsun eşlerimiz de çok destek oldu bize bu konuda. Daha çok memur kesimine veriyoruz. Ama Ağrılı müşterimiz de çok. Özellikle Ağrılılar ketemizi çok seviyor. Ben 4 yıl daha Ağrı'dayım. Ama bu işe o kadar devam edemeyeceğim. Çünkü arkadaşlarım benden önce gidiyor. Onlar gittiğinde benim için de muhtemelen bitecek bu iş. Çünkü biz beraber mutluyuz, başkasıyla çalışamam. Herkesle bu iş yapılmaz” ifadelerine yer verdi.

“Biz hiç bu kadar umut etmemiştik”
Kısa sürede beklenmedik bir şekilde müşterilerinin çoğaldığını vurgulayan Vildan Dağdemir, birlik ve beraberlik içinde bu işi sonuna kadar yürüteceklerini söyleyerek, “Çok şükür bizler hiçbir sıkıntı yaşamadan devam ediyoruz. İnşallah rabbim de bol müşteri verecek. Müşterilerimiz çok memnun, çevremiz geniş. Süreç çok güzel. Biz hiç bu kadar umut etmemiştik. Ama çok şükür emeklerimiz boşa gitmedi. Çevremizdeki insanlar da bizi her yere tavsiye etti. Birlik beraberlik içinde yürüteceğiz bu işi sonuna kadar” dedi.

“Kan bağı değil ama can bağı bizimkisi”
Gurbette tanışıp adeta kardeş olduklarını söyleyen Sevim Topcan, sevgiyle yapılan her şeyin çok güzel olduğunu bu nedenle evde kendileri için nasıl yapıyorlarsa müşterilere de aynı özen ve özveriyle yiyecekleri hazırladıklarını belirterek, “Biz geldiğimiz her yeri artık memleketimizden sayıyoruz. Geldiğimiz yerleri değerli kılmaya çalışıyoruz. Kan bağı değil ama can bağı bizimkisi. Sevgi bağıyla yapıyoruz biz bu işi. Çok güzel başladık ve çok güzel ilerliyoruz. Gurbette kardeşiz, bacılarız. Bu nedenle sosyal medya hesabımızı ‘Bacıların El Lezzeti’ diye koyduk. Müşterilerimiz memnun olsun diye evde kendimize nasıl yapıyorsak aynı kalite ve özenle müşterilerimiz için de uğraşıyoruz. Sevgiyle olunca her şey çok güzel oluyor ben buna inanıyorum. Çok güzel yorumlar aldık. Kafeniz yok mu, nerede çalışıyorsunuz, neden bir yer açmıyorsunuz diye bize çok destek verdiler. Doğaçlama gelişti her şey. Baklavalarımız, içli köftelerimiz, yaprak sarmalarımız ve çeşitli ikramlıklarla biz bu işi yapıyoruz. Bazen müşterilerimiz anlık isteyebiliyor. Bizler de yapıp dondurucuya koyuyoruz. Her zaman elimizde bulunuyor. Müşterilerimize hemen ulaştırıyoruz” şeklinde konuştu.

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