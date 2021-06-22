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AK Parti Patnos İlçe Başkanlığına saldırı girişiminde bulunan 4 kişi tutuklandı

İHA

AK Parti Patnos İlçe Başkanlığına saldırı girişiminde bulunan 4 kişi tutuklandı

Ağrı’nın Patnos ilçesinde bulunan AK Parti binasına saldırı girişiminde bulunan 6 kişiden 4’ü tutuklandı.
Geçtiğimiz günlerde Ağrı’nın Patnos ilçesinde bulunan AK Parti binasına saldırı girişiminde bulunan 6 kişi yakalanarak gözaltına alınmıştı. Saldırıya azmettirme ve yardım yataklıkta bulunma gerekçesiyle gözaltına alınan 6 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki sorgularının ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan zanlılardan İ.D, C.Ç, A.K. ve İ.A tutuklanırken M.Ş.K. ile R.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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