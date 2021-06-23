Ramazan DEMİR/ AĞRI, (DHA)MEMLEKET Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, partisinin il başkanlığının açılışını yapmak için Ağrı'ya geldi. Açılışta konuşan İnce, "Ne Cumhur ne Millet tek yol Memleket. Destek istiyorum sizlerden. 50 artı 1´i alacağız" dedi.
Van´daki programının ardından bugün Ağrı´ya gelen Muharrem İnce, partisinin merkez Kağızman Caddesi üzerindeki il başkanlığı hizmet binasının açılışına katıldı. Parti binası önünde il teşkilatı ve partililerce karşılanan İnce, açılış öncesinde yaptığı konuşmasında Ağrı´nın önemli bir hayvancılık kenti olduğunu söyledi. Ağrı´ya son 6 ayda ikinci kez geldiğini belirten İnce, Ağrılı seçmenlerin HDP ile AK Parti arasında kaldığını söyledi.
İnce, sözlerine şöyle devam etti:
"Allah´ın izni ile bunu yapacağız. Ama sizde kendinize şunu soracaksınız. Sıkışmışsınız AKP ile HDP arasına başka hiçbir yere gitmiyorsunuz. Size hizmet etseler de etmeseler de fark etmiyor. Ya AKP´ye ya da HDP´ye oy veriyorsunuz. Bakın bu doğru değil. AK Parti'yi de HDP´yi de bırakın Memleket Partisi´ne gelin. Size söz veriyorum. Bizim sloganımız mavi. Projemiz 3 B. Bu memleketi barıştıracağız. Madenci ile çevreciyi barıştıracağız. Sendikacı ile patronu barıştıracağız. Sünni ile Alevi´yi barıştıracağız. Kürdü ile Türkü barıştıracağız. Bu memleketin bütün bütün evlatlarına 3 dil öğreteceğiz. Bir resmi dil Türkçe'yi öğreteceğiz. İki çocuğun anasının konuştuğu dili öğreteceğiz. 3 uluslararası bir dil öğreteceğiz. Üretim ekonomisi kuracağız. Hayvancılığı geliştireceğiz. Sizlerden istediğim şu. Ne Cumhur ne Millet tek yol Memleket. Destek istiyorum sizlerden. 50 artı 1´i alacağız."
İnce, konuşmasının ardından il başkanlığının açılış kurdelesini partililerle birlikte kesti. Parti binasının açılışından sonra davul zurna eşliğinde Cumhuriyet Caddesi´nde esnafı ziyaret eden İnce, Ağrı´dan Erzurum'daki il binasının açılışını yapmak üzere yola çıktı.FOTOĞRAFDHA-Genel Türkiye-Ağrı / Merkez Ramazan DEMİR
2021-06-23 17:16:12
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