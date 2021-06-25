Ağrı’da göz kamaştıran gün batımı

Ağrı’da gün batımıyla birlikte kızıla bürünen gökyüzü görenleri hayran bıraktı.
Ağrı’nın merkeze bağlı Küpkıran Mahallesi'nde bulunan Küpkıran Tepesinde, gün batımıyla birlikte kızıla bürünen gökyüzünde kartpostallık görüntüler oluştu. Bulutların arasından yansıyan güneş ışınları görsel bir şölen oluştururken, buğday başaklarının arasından süzülen güneş ışıkları etkiledi. Eşsiz manzarasıyla kendine hayran bırakan gün batımını izleyenler ise, fotoğraf çekerek güzel anları ölümsüzleştirdi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.