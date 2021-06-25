MEB Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürü Şensoy'un Ağrı ziyaretleri

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

MEB Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürü Şensoy'un Ağrı ziyaretleri

İHA

MEB Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürü Şensoy'un Ağrı ziyaretleri

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürü Dr. Sadri Şensoy, çeşitli temas ve incelemelerde bulunmak üzere Ağrı'ya geldi.
Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin tarafından Ahmedi Hani Havalimanında karşılanan Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürü Dr. Sadri Şensoy, ilk olarak Burçin Uysal Öğretmenevini ziyaret etti. Öğretmenevinde incelemelerde bulunan Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürü Şensoy, Burçin Uysal Öğretmenevi Müdürü Celal Ayyıldız'dan yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. İl Milli Eğitim Müdürlüğü yöneticileri ile bir araya gelen Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürü Şensoy, buradan İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, Milli Eğitim Müdür yardımcıları İshak Hasanoğlu ve Edip Erdoğan ile birlikte Doğubayazıt ilçesine geçti. İlçe Milli Eğitim Müdürü İhsan Kösen ve şube müdürleri tarafından müdürlük önünde karşılanan Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürü Şensoy, İlçe Milli Eğitim Müdürü Kösen'den ilçede yürütülen projeler hakkında bilgi alarak örnek çalışmalardan dolayı tebrik etti. İlçe Milli Eğitim Müdürü Kösen, ziyaret anısına Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürü Şensoy'a plaket verdi. Daha sonra İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan müzik dinletisine katılan Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürü Şensoy, beraberindeki heyetle birlikte öğrenci ve öğretmenler tarafından birbirinden seçkin eserlerin seslendirdiği konseri dinledi. Program sonunda öğretmenlere çiçek taktım eden Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürü Şensoy, müzik ziyafetinden dolayı başta İlçe Milli Eğitim Müdürü Kösen olmak üzere öğretmen ve öğrencilere teşekkür etti. Daha sonra beraberindeki heyet ile birlikte Osmanlı'nın Anadolu'daki en seçkin eserlerinin başında gelen, mimarisi, kartal yuvası görünümü ve tarihsel özelliğiyle Doğu Anadolu Bölgesi'nin en görkemli yapılarından olan İshak Paşa Sarayını ziyaret eden Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürü Şensoy, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Yasemin Mutlu'nun rehberliğinde sarayı gezerek bilgi alıp 17. yüzyılda yaşamış şair, filozof, tarihçi ve mutasavvıf olan Ahmedi Hani'ye ait türbeyi ziyaret etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Ağrı Belediyesi filosuna Cenaze Nakil ve Kanal Açma aracı ekledi
YEREL HABERLER Ağrı Belediyesi filosuna Cenaze Nakil ve Kanal Açma ...
İshak Paşa Sarayı’nda Cam ve Seramik sergisi düzenlendi
YEREL HABERLER İshak Paşa Sarayı’nda Cam ve Seramik sergisi ...
Eleşkirt'li sporcu İkra, güreşte ilçe tarihine geçti
YEREL HABERLER Eleşkirt'li sporcu İkra, güreşte ilçe tarihine geçti
Ağrı’da göz kamaştıran gün batımı
YEREL HABERLER Ağrı’da göz kamaştıran gün batımı
Doğubayazıt'ta "Etkinlikbüs'' ekibi öğrencilerle bir araya geldi
YEREL HABERLER Doğubayazıt'ta "Etkinlikbüs'' ekibi öğrencilerle bir ...
Vali Varol Ayakkabıcılar Sitesinde incelemelerde bulundu
YEREL HABERLER Vali Varol Ayakkabıcılar Sitesinde incelemelerde ...
Ağrı’da “En İyi Narkotik Polisi: Anne” semineri düzenlendi
YEREL HABERLER Ağrı’da “En İyi Narkotik Polisi: Anne” semineri ...
Vali Varol, Parke Üretim Tesisini ziyaret etti
YEREL HABERLER Vali Varol, Parke Üretim Tesisini ziyaret etti
Park halindeki aracın LPG tankı patladı: 2 yaralı
YEREL HABERLER Park halindeki aracın LPG tankı patladı: 2 yaralı
İnce: Ne Cumhur ne Millet, tek yol Memleket
YEREL HABERLER İnce: Ne Cumhur ne Millet, tek yol Memleket
Muharrem İnce, CHP ve HDP'yi eleştirdi
YEREL HABERLER Muharrem İnce, CHP ve HDP'yi eleştirdi
Kırmızı kategoride olan Ağrı’da mobil aşı stantları ilgi görüyor
YEREL HABERLER Kırmızı kategoride olan Ağrı’da mobil aşı stantları ...
Karabulut: “AİÇÜ Ağrı’nın uluslararası alandaki bilinirliğinin artırılmasına katkı sağlıyor”
YEREL HABERLER Karabulut: “AİÇÜ Ağrı’nın uluslararası alandaki ...
Vali Varol'dan, Karakuş ailesine ziyaret
YEREL HABERLER Vali Varol'dan, Karakuş ailesine ziyaret