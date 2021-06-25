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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İkincisi düzenlenecek olan Balık Gölü Festivali hazırlıkları başladı

İHA

İkincisi düzenlenecek olan Balık Gölü Festivali hazırlıkları başladı

Ağrı’nın Taşlıçay ilçesinde bulunan ve Türkiye’nin en yüksek rakımlı gölü olma özelliği gösteren Balık Gölü’nde, 2’ncisi düzenlenecek olan festivalin hazırlıkları başladı.
Ağrı'nın Taşlıçay ilçesinde bulunan ve turizm açısından bölgenin önemli noktalarından biri olan Balık Gölü’nde, Ağrı Valiliği koordinesinde Taşlıçay Belediyesi tarafından 2’ncisi düzenlenecek olan olan Balık Gölü Festivali’nin hazırlıkları başladı. Düzenlenecek olan festival hakkında gazetecilere açıklama yapan Taşlıçay Belediye Başkanı İsmet Taşdemir, festivalin ilkine göre daha dolu dolu ve güzel geçeceğini belirtti.
İki gün sürecek olan festivalde isteyenlerin çadırla gelip bölgede kamp yapabileceğini söyleyen Taşlıçay Belediye Başkanı İsmet Taşdemir, “Biz Taşlıçay Belediyesi olarak 1’inci Balık Gölü Festivali’ni düzenledik. 2020 yılındı pandemiden dolayı düzenleyemedik. 2021 yılında Vali Dr. Osman Varol ile görüştük. Onlar da bu saklı cennete sahip çıkmak adına ve Balık Gölü’nü Türkiye turizmine kazandırmak amacıyla destekte bulundular. Biz bu sene inşallah geleneksel 2’nci Balık Gölü Festivali’ni düzenleyeceğiz. Başta Ağrı Valimiz olmak üzere paydaş kurumlarımızla beraber gerçekleştireceğiz. Festivalimiz bu sene daha dolu dolu ve güzel geçecek. Daha önce bir gün yapmıştık bu sene iki gün olarak festivalimizi yapacağız. 2 gün içinde sanatçılarımız olacak. Oyunlarımız olacak çocuklara yönelik. Akşam kalmak isteyenler de kendi çadırlarını getirebilirler bizler de bu konuda katkı sunacağız” ifadelerine yer verdi.
Balık Gölü’nün güvenlik açısından hiçbir risk oluşturmadığını söyleyen Belediye Başkanı Taşdemir, Balık Gölü’nün hem bölge hem de ülke turizmi açısından önemli olduğunu vurgulayarak, "Güvenlik açısından hiçbir sıkıntı yok. Bugüne kadar böyle bir algı oluşmuştu. Ama biz bu algıyı kırdık çok şükür. Biz sadece festivalden festivale Balık Gölü’ne gitmiyoruz neredeyse her ay Balık Gölü’ne gidiyoruz. Orada kamplar yapıyoruz. Hiçbir güvenlik sıkıntısı yok zaten sağ olsun devletimiz de gereken bütün güvenlik önlemlerini alıyor. Bir ilin kalkınması turizme bağlıdır. Mesela bugün Ağrı’da Ağrı Dağı var, İshak Paşa Sarayı var, Diyadin Kaplıcaları var, Taşlıçay'da ise Balık Gölü var. Balık Gölü bugün Türkiye’de hep ilklerle anılan bir göl oluyor. Balık Gölü 2 bin 241 rakımıyla Türkiye’nin en yüksek rakımlı gölüdür. 2 tane ada besliyor bu konuda yine tektir. Türkiye’de tek çeşit kırmızı benekli alabalığın yetiştiği göldür. Doğal kaynak suları ile beslenen bir göldür. Bundan dolayı Balık Gölü önemlidir" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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