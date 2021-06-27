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Arabayla yarışan sevimli eşek güldürdü

İHA

Arabayla yarışan sevimli eşek güldürdü

Ağrı’da hareket halindeki arabayla yarışan eşek, renkli görüntüler oluşturdu.
Ağrı’nın merkeze bağlı Yakınca köyünde ovada dolaşan eşek, yanından geçen arabayı fark edince arabanın peşine takıldı. Arabanın hızlanmasıyla birlikte koşmaya başlayan eşek, arabayla yarışmaya başladı. Dakikalarca süren kovalama ortaya renkli görüntüler çıkardı.

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