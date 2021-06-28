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Ağrı’da “1000 Meslek Lisesi Sanatsal Etkinliklerde Buluşuyor” etkinliği ödülleri verildi

İHA

Ağrı’da “1000 Meslek Lisesi Sanatsal Etkinliklerde Buluşuyor” etkinliği ödülleri verildi

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, "Mesleki Eğitimde 1000 Okul Projesi" kapsamında “1000 Meslek Lisesi Sanatsal Etkinliklerde Buluşuyor” etkinliğinin meslek liselerindeki öğrencilere yönelik resim ve müzik alanlarında düzenlenen yarışmada dereceye giren öğrencilere ödüllerini verdi.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, proje kapsamında 81 ildeki öğrencilerin resim ve müzik çalışmaları sonucunda gerçekleştirilen yarışmada, dereceye giren öğrenciler için düzenlenen ödül töreninde öğrencilerle çevrim içi bir araya geldi. Bakan Selçuk’un konuşmasının ardından ödül törenine geçildi. İl Milli Eğitim Müdürlüğü toplantı salonunda düzenlenen ödül törenine İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Edip Erdoğan, Milli Eğitim Şube Müdürü Mehmet Özmüş, öğretmen ve öğrenciler katıldı. Yarışmada, müzik alanında Merkez Öğretmen Nurgül Gelturan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrenci Rehşan Levent birinci, Ağrı Semerkant Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Mizgin Karaduman ikinci ve Doğubayazıt Şehit Polis Fethi Sekin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Dilan Çelik üçüncü olurken, resim alanında Doğubayazıt Muhammed Celali Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Rojin Yaşmin birinci, Doğubayazıt Muhammed Celali Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi İlknur Sarıhan ikinci ve Doğubayazıt Şehit Polis Fethi Sekin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Şeval Salman üçüncülüğü elde etti. Öğrencileri tek tek tebrik eden İl Milli Eğitim Müdürü Tekin, öğrencilere ödüllerini verdi. İl Milli Eğitim Müdürü Tekin, ayrıca projeye ev sahipliği yapan Merkez Erol Parlak Güzel Sanatlar Lisesi öğretmenlerinden Fırat Aydın, Cenap Erim ile öğrencilerinden Yusuf İslam Teymur, Faruk Aladağ, Mehmet Nuri İlhan, Urfan Altun ve Oğuzhan Baysoy’a katkılarından dolayı teşekkür etti.

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