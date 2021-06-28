Ağrılı bayan güreşçi Türkiye şampiyonu oldu

Antalya’da düzenlenen Bayanlar Güreş Şampiyonası’nda Ağrılı Berfin Akcil Türkiye Şampiyon oldu.
150 sporcunun katılımıyla Antalya’da düzenlenen 111213 Yaş Bayanlar Güreş Şampiyonası’nda Ağrılı sporculardan 36 kilo kategorisinde Berfin Akcil Türkiye Şampiyonu olurken, 33 kilo kategorisinde İkra Tekin ikinci ve Birgül Şimşek üçüncülüğü elde etti.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.