Ağrı Valisi Varol’dan Ülkeköle ailesine ziyaret

Ağrı Valisi Osman Varol, hane ziyaretleri kapsamında Ülkeköle ailesini evlerinde ziyaret etti.

Her fırsatta vatandaşlarla bir araya gelen Vali Osman Varol, korona virüs tedbirlerini gözeterek kentteki aileleri evlerinde ziyaret etmeye devam ediyor. Hane ziyaretleri kapsamında Alpaslan Mahallesi'nde ikamet eden Ülkeköle ailesinin evine konuk olan Vali Varol, ailenin talep ve isteklerini dinledi. Çocuklarla yakından ilgilenerek gelecek hedefleri hakkında sohbet eden Vali Varol, onlara çeşitli hediyeler verdi. Kendilerine evlerini açan aileye teşekkür eden Vali Varol, "Devletimiz tüm imkanları ile her zaman vatandaşlarımızın yanındadır" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.