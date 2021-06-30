'2021 Afet Eğitim Yılı' kapsamında çocuklar bilgilendirildi

Ağrı’da, 2021 yılının Türkiye Afet Eğitim Yılı olarak ilan edilmesi nedeniyle çocuklara afetler hakkında bilgi verildi.

Toplumda afet farkındalığının geliştirilmesi, afet risk azaltma ve önlem alma konusunda davranış değişikliği oluşturulması amacıyla 2021 yılı Türkiye Afet Eğitim Yılı ilan edildi. Bu kapsamda Ağrı İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından, Millet Bahçesinde kurulan çadırda çocuklara farkındalık eğitimi verildi. Video içerikleriyle desteklenen eğitimde çocuklara oynayarak öğrenebilecekleri çeşitli materyaller de verildi.

Eğitim çadırında programla ilgili bilgi veren Ağrı İl Afet ve Acil Durum Müdürü Necati Oruk, “2021 yılı Türkiye Afet Eğitim Yılı kapsamında vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği Millet Bahçesinde eğitim çadırımızı kurduk. Gelip geçen vatandaşlara ve öğrencilerimize afetler konusunda bilgilendirmede bulundu. Bugünkü misafirlerimiz özel misafirler. Çocuklarımız geldiler. Onlara yapboz hediye ettik. Bilgilendirmelerde bulunduk” şeklinde konuştu.

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