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Ağrı'da yağmurla kayganlaşan yolda yolcu otobüsü devrildi: 21 yaralı

DHA

Ağrı'da yağmurla kayganlaşan yolda yolcu otobüsü devrildi: 21 yaralı


Ayhan İSEN/ELEŞKİRT (Ağrı), (DHA)AĞRI'nın Eleşkirt ilçesinde, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak, takla atıp, devrilen yolcu otobüsünde 2'si ağır 21 kişi yaralandı. Yaralılar, kara ambulansı ve helikopter ambulans ile Ağrı, Eleşkirt ve Erzurum'daki hastanelere kaldırıldı.
Kaza, saat 16.00 sıralarında, Ağrı'nın Eleşkirt ilçesi Sarıcan Deresi petrol mevkisi yakınlarında meydana geldi. Batman'dan yola çıkan ve sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 72 EP 718 plakalı yolcu otobüsü, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak, takla atıp, devrildi. Yoldan geçen sürücülerin bilgi vermesi üzerine kaza yerine jandarma, sağlık, UMKE, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından otobüsten çıkarılan 21 yaralı, helikopter ambulans ve kara ambulanslarıyla Ağrı, Eleşkirt ve Erzurum'daki hastanelere kaldırıldı. Ağrı'ya götürülen 13 yaralıdan 2'sinin sağlık durumunun ağır olduğu, Eleşkirt Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 8 yaralının tedavisinin ise sürdüğü öğrenildi. 
Eleşkirt Kaymakamı Mustafa Duruk, kaza yerinde incelemelerde bulunduktan sonra hastaneye gelerek yaralıların durumu hakkında bilgi aldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Ağrı / Eleşkirt Ayhan İSEN
2021-07-02 18:01:30

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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