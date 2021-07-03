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Ağrı’da “Kurban Kesim Organizasyonu Tanıtım ve İstişare Toplantısı” düzenledi

İHA

Ağrı’da “Kurban Kesim Organizasyonu Tanıtım ve İstişare Toplantısı” düzenledi

Ağrı İl Müftülüğü, "Türkiye Diyanet Vakfı 2021 Yılı Vekalet Yoluyla Kurban Kesim Organizasyonu Tanıtım ve İstişare Toplantısı" düzenledi.
"Türkiye Diyanet Vakfı 2021 Yılı Vekalet Yoluyla Kurban Kesim Organizasyonu" kapsamında düzenlenen istişare toplantıları devam ediyor. Bu kapsamda Ağrı’da düzenlenen Türkiye Diyanet Vakfı 2021 Yılı Vekalet Yoluyla Kurban Kesim Organizasyonu Tanıtım ve İstişare Toplantısı'nda konuşan Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürü Bünyamin Albayrak, " Mesele sadece kurban meselesi değil. Mesele insanlığın saadetine, mutluluğuna, huzuruna katkı sağlamak" dedi.
Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren Ağrı İl Müftüsü Tandoğan Topçu, "Allah Resulü hiçbir zaman oturduğu yerden tebliğ etmedi. Sürekli insanların yanına gitti. Ne için insanların yanına gitti? Allah’ı tanıtmak, kendisinin son Peygamber olduğunu anlatmak için. İşte bizler de hademei hayrat olarak O'na benzemeye çalışsak, aslında her konumuz yoluna varacak ve istediğimiz başarıyı da elde etmiş olacağız” şeklinde konuştu.
Sonrasında kürsüye davet edilen Din Hizmetleri Genel Müdürü Bünyamin Albayrak ise "Geçtiğimiz yıl 557 bin kurban keserek bunun 74 bin hissesini ülke sınırları içerisinde, geriye kalan bütün kurbanları gönül coğrafyamıza, İslam dünyasına gönderdik. Bizim kervanlarımız asırlardır Afrika'ya dolu gitmiş, boş gelmiş. Batının gemileri Afrika'ya boş gidiyor ve dolu dönüyor. Afrika'da insanların acıdan ölmesi, açlığın adeta insanları kırıp yok etmesi Batının umurunda bile değil. Suriye'de bir buçuk milyon insan ölmüş, Irak’ta, Filistin'de, Arakan'da, Doğu Türkistan'da farklı yerlerde insanlar ölüyormuş, umurlarında bile değil" diye konuştu.
İslam anlayışının, "Komşusu açken tok yatan bizden değildir." hadisi şerifine dayandığını belirten Albayrak, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Türkiye'den giden gönüllü kardeşlerimizi bir eve davet ediyorlar. Arkadaşlarımız, ev sahibinin kendilerine ikram etmek için su dolu kabın içerisine birkaç parça bir şeyler attıklarını görünce soruyorlar, ‘Bu nedir?’ diye. Ev sahibi, ‘Yemeğe kattığımız, geçen sene kurban etinden kuruttuklarımız.’ diyor. Bu kardeşlerimiz kendilerine verilen kurban etlerini kurutup toz haline getirerek bir yıl boyunca aşını tatlandırmak için kullanıyor. Bu kardeşlerimiz için vatandaşımızı bilinçlendirmek, bilgilendirmek, ibadete, iyiliğe rehberlik yapmak, bu süreci yönetmek boynumuza borçtur. 2020 yılında 74 ülkede 308 bölgede, yurdumuzda 81 vilayetimizin yaklaşık 430 ilçesinde 557 bin 311 hisse kestik. 4 milyon 625 bin aileye pay verdik. Tespitlerimize göre 23 milyon 128 bin bireye, aileye ulaştık. Bu bir davettir, tebliğdir, gönüllere girmektir. Bu zenginle fakir arasında köprü kurmaktır."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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