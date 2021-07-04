Ağrı'da mobil sağlık ekipleri tarafından milli eğitim müdürlüğü çalışanlarına Kovid-19 aşısı yapıldı

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Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü mobil ekiplerince başlatılan yerinde Kovid19 aşı uygulaması kapsamında İl Milli Eğitim Müdürlüğü çalışanları aşılandı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleştirilen uygulamada, ilk olarak görevli doktorlar tarafından kurum çalışanları Kovid19 aşısına ilişkin bilgilendirme yaptı. Kurum çalışanlarının sorularını cevaplayan Mobil sağlık ekipleri, Kovid19 aşının önemine vurgu yaptı. Daha sonra kendilerine dağıtılan formları doldurarak sıraya giren kurum çalışanları oluşturulan aşı yerlerine alındı. Burada, İl Milli Eğitim Müdürlüğünün çeşitli birimlerinde görev yapan personellere Kovid19 aşısı yapıldı. Kovid19 aşı programına İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, Milli Eğitim Müdür Yardımcısı İshak Hasanoğlu, şube müdürleri ve kurum çalışanları katıldı.

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