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Ağrı Valisi Varol: Niyetimiz hayvan varlığını 2 milyona çıkarmak

DHA

Ağrı Valisi Varol: Niyetimiz hayvan varlığını 2 milyona çıkarmak


Ramazan DEMİR/AĞRI, (DHA)- AĞRI Valiliği öncülüğünde belediye, Ziraat Bankası ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından hayvancılığın gelişmesi amacıyla başlatılan '5 yılda 750 bin koyun' projesinde, 157 çiftçiye 15 bin koyun dağıtıldı. Vali Osman Varol, "Niyetimiz hayvan varlığımızı çok kısa vadede önce 2 milyona sonra daha yüksek rakamlara çıkarmak" dedi. 
Ağrı Valisi Varol, '5 yılda 750 bin koyun' projesi kapsamında koyunlarını alan 7 çiftçiyi, merkeze 30 kilometre uzaklıkta bulunan, deniz seviyesinden 2 bin 50 metre yükseklikteki Dönerdere Yaylası'nda ziyaret etti. Yaylada çiftçilerin sorunlarını ve isteklerini dinleyip, proje kapsamında dağıtılan koyunları kırkan Vali Varol, Ağrı´nın, Türkiye´nin önemli hayvancılık merkezlerinden olduğunu kaydetti.
'İLİMİZE CİDDİ KATKI SUNACAK'
Şehrin, Türkiye'de hayvancılığın başkenti konumunda olduğunu belirten Varol, şöyle konuştu:
"Biz de bu alanda daha yüksek olan potansiyelimizi nasıl değerlendirebiliriz, diye sürekli çalışma içindeyiz. Bu kapsamda `5 yılda 750 bin koyun´ projesini hayata geçirmiştik. Şu an burada görülen sürülerin önemli bir bölümü proje kapsamında ilimize ve çiftçilerimize kazandırılan koyunlar. Bu sene kısmi bir kuraklığa rağmen şu ana kadar 157 çiftçimiz, 15 bin hayvan alarak ilimize kazandırmış oldular. Bütün gayemiz sahip olduğumuz otlak ve meraları, ilin sahip olduğu hayvancılık potansiyelini maksimum düzeyde kullanabilmek. Bunun için de vatandaşımıza her alanda destek olmaya, onlarla birlikte olmaya, onların karşılaştığı problemleri ortadan kaldırmak için çözümler üretmeye devam edeceğiz. Niyetimiz hayvan varlığımızı çok kısa vadelerde önce 2 milyona daha sonrasında da daha yüksek rakamlara çıkarmak. Bu sene yağış azlığından dolayı bu konuda kısmi bir sıkıntı mevcut ancak bu konuda da vatandaşlarımıza yardımcı olmak konusunda çözümler üretebilmek adına devletimiz, hükümetimiz, bakanlığımız çalışma içinde. Ben önümüzdeki yıllarda çok daha verimli olacağını düşünüyorum. Projenin de aynı hızda, aynı verimlilikte devam edip ilimize ciddi katkılar sunacağına inanıyorum." 
'ARTIK ŞEHİRDEN KÖYE GÖÇ BAŞLADI'
Ağrı genelinde başlatılan `5 yılda 750 bin koyun´ projesinden faydalanarak, koyunlarını alan çiftçilerden Kenan Koçyiğit (32) ise lokantalarda garsonluk yaptığını dile getirip, projeden memnun olduklarını söyledi. Projeyle Ağrı´da şehirden köye göçün başladığını belirten Koçyiğit, "Bu sene Dönerdere köyünde kendi evimize kapanmışken sayın valimiz öncülüğünde başlatılan `5 yılda 750 bin koyun´ projesine başvuruda bulunduk. Proje kapsamında ben de köyde 6 kişiyle birlikte koyunlarımı aldım. Sayın valimize ve emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. Bizlere çok güzel bir imkan sağladılar. Eskiden köyden şehre göç varken artık şehirden köye göç başladı. Ben de genç yaşta koyunlarımı aldım. Daha da devamı gelecek inşallah. Buna inanıyoruz. Bu imkanı iyi değerlendirip bütün Ağrı halkı olarak, kırsal kesimlerde yaşayan insanlar olarak devletimize ve milletimize güzel bir yetiştiricilik yaparız. Tabi ki bu şekilde hayvanlarımızın sayısı da artacaktır. Bu konuda bizler çok mutluyuz" dedi. DHA-Genel Türkiye-Ağrı / Merkez Ramazan DEMİR
2021-07-07 16:43:18

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