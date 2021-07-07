Ağrı’da bir kişi yıldırım düşmesi sonucu hayatını kaybetti

Memur ve emeklilerin maaş zammı belli oldu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Ağrı’nın Diyadin ilçesinde bir kişi yıldırım düşmesi sonucu hayatını kaybetti.



Edinilen bilgilere göre, Ağrı’nın Diyadin ilçesinde tarlada ot biçen 21 yaşındaki Mustafa Ergül’e yıldırım isabet etti. Çevredekiler durumu fark edince olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenen Mustafa Ergül’ün cenazesi Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.