Vali Varol, "Telafide Ben de Varım" diyen öğretmen ve öğrencilerle buluştu

Telafide Ben de Varım" programı kapsamında yürütülen faaliyetlere katılmak üzere Diyadin’e giden Vali Dr. Osman Varol, öğrencilere atölye çalışmalarında eşlik etti.

Milli Eğitim Bakanlığınca ilkokul, ortaokul ve lise kademesinde eğitim gören öğrenciler ve özel çocuklar için hazırlanan, 5 Temmuz’da başlayan ve 31 Ağustos'a kadar devam edecek olan "Telafide Ben de Varım" programı kapsamında, 120 öğrenci, 25 öğretmen ve 30 velinin katılımıyla Diyadin Millet Bahçesi’nde düzenlenen etkinliklere katılan Vali Varol öğrenciler, öğretmenler ve veliler ile bir araya geldi.

Korona virüs pandemisi dolayısıyla kimi zaman uzaktan kimi zaman yüz yüze yürütülen 20202021 eğitim öğretim yılının tamamlanmasının ardından 1 buçuk yılı kapsayan Ulusal Destekleme Programı'nın (UDEP) yaz tatili bölümü olan "Telafide Ben de Varım" programı başladı.

Siber güvenlik, enstrüman eğitimleri, robotik kodlama, coğrafya etkinlikleri, görsel sanatlar, doğa okulu, bilim keşifleri, halk oyunları eğitimi, beden perküsyonu ve hayatın içinde müfredat gibi 500 bine yakın etkinlikten oluşan; öğrencilerin ilgi, yetenek ve ihtiyaçlarına uygun seçimler yaparak diledikleri içerikten yararlanabileceği zenginleştirilmiş program kapsamında uygulanan çalışmalarda öğrencilere eşlik eden Vali Varol, “Oltamı Yapıyorum, Balık Tutuyorum” atölyesinde öğrencilerle olta yapımı hakkında bilgi alarak olta yaptı ve çocuklarla birlikte yaptıkları oltaları rast gele diyerek Diyadin’in soğuk suları ile buluşturdu.

Ardından badminton oynayan çocuklara katılan Vali Varol, kıyasıya geçen ve kazananın dostluk olduğu müsabakaları büyük bir heyecanla izledi. Badminton müsabakalarının ardından sanatsal ve akademik gelişimin desteklendiği atölyeleri ziyaret eden Vali Varol, büyük bir dikkatle takip ettiği deneylerin ardından ebru sanatının inceliklerini çocuklardan dinleyerek öğrencileri tebrik etti.

Gönüllülük esasına göre öğrenciler, öğretmenler ve velilere yönelik eğitim faaliyetlerini içeren programda eğitim faaliyetlerinin "fiziksel", "sosyal duygusal", "akademik gelişim" ve "özel eğitim alanı" olmak üzere dört ana temaya uygun planlandığını belirten Vali Varol, "Telafide Ben de Varım" programı ile öğrencilerin gelişiminin çok boyutlu olarak desteklendiğini ifade etti.

Daha sonra çocuklarla gökyüzü ile buluşturmak üzere büyük bir emek ve hassasiyetle tasarımlarını ortaya koydukları ve aynı zamanda fen bilimlerinin temel ilkelerini de yaparak yaşayarak öğrendikleri uçurtma yapım atölyesini ziyaret eden Vali Varol, uçurtma yapan öğrencilerle bir süre sohbet ederek "Telafide Ben de Varım" programı deneyimlerini dinledi.

Ziyaretinde Vali Dr. Osman Varol'a, Diyadin Kaymakam V. Alper Balcı, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin ile İlçe Protokol Üyeleri eşlik etti.

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