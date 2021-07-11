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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ağrı’da 2. Balık Gölü Festivali başladı

İHA

Ağrı’da 2. Balık Gölü Festivali başladı

Ağrı’nın Taşlıçay ilçesinde bulunan Türkiye’nin en yüksek rakımlı gölü Balık Gölü’nde Balık Gölü Festivali'nin ikincisi düzenlendi.
Ağrı Valiliği koordinesinde Taşlıçay Belediyesi tarafından Balık Gölü'nde 2. Balık Gölü Festivali düzenlendi. Taşlıçay Belediyesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA) iş birliğiyle düzenlenen ve iki gün sürecek olan festivale çok sayıda sanatçı katılırken, isteyenler çadırlarıyla gelip bölgede kamp yapabilecek.
Festivalin açılışında konuşan AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi, “Değerli Ağrılılar bugün sizin gününüz. AK Parti hükümetlerinden önce buralarda neler vardı. Doğubayazıt’tan buraya geldiğinizde 40 kilometre yolda traktör bile gitmiyordu. Şu an hepiniz gelebildiniz. Osmanlı’dan beri Anadolu'da kimlik hep sıkıntı olmuştur. Ama Recep Tayyip Erdoğan diye Anadolu'nun bir yiğidi çıktı. Dedi ki Türkiye’de bu sıkıntıyı kaldıracağım. 2011'den 2020 yılının sonuna kadar 1136 kilometre sıcak asfaltımız var. Şunu söyleyeyim değerli kardeşlerim AK Parti bu bölgeye sadece yolu getirmedi. Şu anda İbrahim Çeçen Üniversitesinde 15 binin üzerinde öğrencimiz var. Tıp fakültemizin bu yıl temelini atıyoruz. 25 milyon liranın üzerinde para çıkardık. Allah Recep Tayyip Erdoğan'dan, rektörümüzden ve geri kalan herkesten razı olsun” dedi.
Programda konuşan Taşlıçay Belediye Başkanı İsmet Taşdemir ise, “Millet için, memleketimiz için mücadele ediyoruz. Balık Gölü başka bir yerde olsaydı Türkiye’nin en işlek turizm beldesi olurdu. Ama ne yazık ki terör bahane edilerek buralar boş bırakıldı. İşte gördüğünüz gibi burada ne terör var ne de sıkıntı var. Burada birlik var, beraberlik var, kardeşlik var. Burada şenlik var” dedi.
Oyunlar ve birçok etkinlikle devam eden festivalde plaket ve hediyelerin takdim edilmesinin ardından Ağrılı sanatçı Çoban Ali
ve Mustafa Ceceli konseri verdi. Programa Taşlıçay Kaymakamı Murtaza Ersöz, İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Erhan Tenekeci, İl Kültür ve Turizm Müdürü Muhsin Bulut, Ağrı Belediye Başkan Yardımcısı Kasım Bulan, AK Parti İl Başkanı Halil Özyolcu ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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