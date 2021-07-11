Milletvekili Çelebi: “Birileri sadece slogan atar, biz ise hizmet ederiz, eser ortaya koyarız, yatırım yaparız”

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi ve AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi Taşlıçay 2. Balık Gölü Festivaline katıldı.

Bu sene ikincisi düzenlenen festivalde yaptığı konuşmada Çelebi, Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde Ağrı’nın hak ettiği yere gelmesi için çalışmaya devam ettiklerini iletti.

Çelebi yaptığı konuşmada: “Ülkemizin kalkınmasını, büyümesini, dünyada söz sahibi olmasını istemeyenlerin ve karanlık hesapları olan batılı devletlerin 1990’lı yılların başından itibaren bölgemizde kanlı hesapları oldu.

Bölgemizi yaşanmaz hale getirdikten sonra, fakirleşmesi içinde karanlık senaryolarını icra etmeye başladılar.

Anadolu'nun has evladı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde kurulan AK Parti, önce bölge insanının ayağına pranga olan Olağanüstü Hal’i kaldırdı. Sonra bölgenin kalkınması için olağanüstü projeleri bir bir hayata geçirmeye başladı.

Geldiğimiz noktada artık insanımız korkmadan yaylasına çıkıyor, hayvanlarını otlatıyor, termal turizmi için bölgeye akın ediyor. Eskiden insanlarımız batı şehirlerine göç ederken, artık geriye dönüşler başladı. Yaylalarımızda arıcılar ve hayvanlarımız, dağlarımızda sporcularımız, evlerinde ise huzur içinde insanlarımız bulunuyor.

Diyarbakır annelerinin başlatmış olduğu isyanı, bir anlamda bölge halkının tüm dünyaya bir haykırışıdır.

Birileri başkalarının evlatlarını dağa, ölüme gönderirken kendi çocuklarını da yurt dışında nasıl ihtimamla büyüttüklerini, yaşattıklarını da gayet iyi biliyoruz. Özellikle bir karabasan gibi bölgenin ve özellikle Kürt kardeşlerimin üstüne terör felaketi çökmüştü. Türkiye'nin diğer şehirleri gelişip serpilirken, terör, bölgeyi sefalete, yoksulluğa, işsizliğe mahkum etti.

Biz iktidara geldiğimizde tüm samimiyetimizle barış dedik, kardeşlik dedik, adalet dedik, hak dedik, özgürlük dedik, demokrasi dedik. Biz ret, inkar, asimilasyon politikalarını ortadan kaldırıp hak ve özgürlük eksenli bir yaklaşımla asırlık meselelerin çözümüne yöneldik.

Artık Eski Türkiye’den eser yok.

Birileri sadece slogan atar, biz ise hizmet ederiz, eser ortaya koyarız, yatırım yaparız.

Ülkemizde yaptığımız yatırımlarda aslan payının şehrimize gelmesi için de yoğun mesai yaptık.

Son 20 yılda yaklaşık 20 milyar liralık yatırımla ilimize hastaneler, eğitim kurumları, yollar ve çok sayıda hizmet kazandırdık.

Bu sene inşallah Tıp Fakültemizin ve 200 Yataklı Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesinin temelini atacağız.

Merkezi Hükümet bütçesinden gelen ödeneklerle yapılan istihdam kapısı Tekstilkent’i Tutak, Eleşkirt, Patnos ve Doğubayazıt ilçelerimize de kazandıracağız. Emek yoğun sektörleri bölgeye çekerek işsizlik sorununu bitirme noktasında önemli adımlar atacağız.

10 Haziran 2021 tarihinde temel atma töreni gerçekleştirdiğimiz yaklaşık maliyetinin 160 milyon dolar olacağı Diyadin İlçemiz sınırlarında bulunan Mollakara Altın Gümüş Üretim Tesisi projesinde üretim tesisinin inşaatına başlanması ile birlikte 2022 yılı son çeyreğinde ilk altın gümüş dökümü yapılacak. Üretim tesisi ve madende toplam 500 kişilik istihdam sağlanacak. Bu devlet payidar olduğu sürece Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde elimizden gelen hizmeti yapmaya devam edeceğiz.” dedi.

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