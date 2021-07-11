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Ağrı'da, ikinci Balık Gölü Festivali; aşı standı da kuruldu

DHA

Ağrı'da, ikinci Balık Gölü Festivali; aşı standı da kuruldu


Ramazan DEMİR/ AĞRI, (DHA)AĞRI'da ikincisi yapılan Balık Gölü Festivali, büyük ilgi gördü. İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri de festivale katılanlara Covit-19 aşısı yapmak için stant kurdu.
Ağrı Valiliği, Taşlıçay Belediyesi ve Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA) koordinesinde gerçekleştirilen festivale AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi, ilçe belediye başkanları, kurum amirleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. 2 bin 241 rakımı ile Türkiye'nin en yüksek gölü olan Balık Göl'ünde bir araya gelenler, ses sanatçılarının verdikleri konserlerle coştu. Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri de festivalde isteyen katılımcılara Covit-19 aşısı yapmak için stant kurdu.
Programda bir konuşma yapan AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi, AK Parti hükümetleri döneminde yapılan yatırımlara değinerek, gerçekleştirilen festivalin kent için önem arz ettiğini belirtti. Çelebi, "Değerli Ağrılılar gün sizin gününüz. Halayımız serbest, dilimiz serbest, okumamız serbest, cebimiz serbest, doktorumuz serbest. Bakın burada Covid-19 aşısının yapılması için stant açılmış. Sağlık Bakanımıza teşekkür ediyorum, bu yıl Ağrı'ya 25 ambulans gelmiş. Önemli çalışmalara imza attık. Bu festivalin gerçekleşmesinde katkısı olan herkese teşekkür ederim" diye konuştu.
Taşlıçay Belediye Başkanı İsmet Taşdemir de yaptığı konuşmasında, terör bahanesi ile Balık Gölü'nün turizm potansiyelinin önüne geçildiğini söyledi. Taşdemir, "Çok kıymetli katılımcılar, sizin de gördüğünüz gibi bugün burada devlet millet el ele. Biz bu tabloyu özlemiştik, biz bu tabloyu istiyoruz işte. Ama ne yazık ki terör var dediler. Terör bahane edilerek burası kaderine terk edildi. İşte gördüğünüz gibi burada terör yok. Burada birlik ve beraberlik var, burada kardeşlik var, burada içtenlik var" dedi
Gerçekleştirilen programda Kızılay Ağrı Şubesi tarafından alanda kurulan mobil stant ile ücretsiz çorba dağıtımı gerçekleştirildi. Festival alanında kurulan küçük bir park ile çocuklar doyasıya eğlendi.FOTOĞRAFDHA-Genel Türkiye-Ağrı / Merkez Ramazan DEMİR
2021-07-11 13:57:42

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