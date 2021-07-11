Ağrı’da uyuşturucu ticaretine 6 tutuklama

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Ağrı'da polis tarafından uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan gözaltına alınan 6 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yaptığı iddia edilen 6 kişiyi düzenlenen operasyonla gözaltına aldı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 5,85 gram metamfetamin, 100 adet kilitli poşet ve 1 adet kuru sıkı tabanca ele geçirildi. Şüpheliler çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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