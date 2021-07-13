Ağrı’da iş yeri yangını

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Ağrı’da bir iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Ağrı’da, Marangozlar Sitesinde orman ürünleri satan bir iş yerinde bilinmeyen bir nedenden yangın çıktı. Alevleri fark eden çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ulaşan ekipler, uzun uğraşlar sonucunda yangını güçlükle kontrol altına aldı.

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