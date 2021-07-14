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Darbe girişimde tankın önüne yattığı fotoğrafla tanınan Metin Doğan, o geceyi anlattı

İHA

Darbe girişimde tankın önüne yattığı fotoğrafla tanınan Metin Doğan, o geceyi anlattı

15 Temmuz darbe girişimi sırasında Atatürk Havalimanı'nda tankın önüne yattığı görüntüsü ile tanınan Metin Doğan, o gece yaşananları anlattı.
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimini evinde televizyon izlerken öğrenen ve öğrenir öğrenmez Atatürk Havalimanı'na giden Metin Doğan, tankın önüne yatarak yaptığı eylemin yüzbinlerce insanın canını kurtarabileceğini düşündüğünü belirtti.

“Ben Türk askeriyim siz kimin askerisiniz diye bağırdım”
Atatürk Havalimanı'nda tankın önüne yattığı görüntüsü ile tanınan Metin Doğan, eyleme başlarken amacının ölmek olduğunu söyleyerek, “Ben o an benim ölümümün yüzbinlerce insanın canını kurtarabileceğini düşündüm. Yaptığım eylem Cumhurbaşkanımızın çağrısından 1 buçuk saat önceymiş. Bu eylemi yek başına yapmak o kadar zor ki. İçinizden birden bir kişilik oluşuyor. O eylemi yapmamanız için sizi ikna etmeye çalışıyor. Birden havaya ateş açmaya başlayınca bende o gazla koştum üzerlerine doğru. Tankın önüne geçmekte zor. 10 tane falan asker vardı. Geldim tankın önüne ellerimi kaldırdım. Bunlar frene bastılar. Ben Türk askeriyim siz kimin askerisiniz diye bağırdım. Bir an duraksadılar. Sonra karşılıklı laflar başladı. Tank durmuştu ama motoru çalışıyordu. Karşısında güçlü de dursanız titriyorsunuz. Asfaltı titretiyor böyle. Amaç ölmekti. Ölürsem başarıya ulaşacaktım. Son model tankları göndermişler. Yattım tankın önüne kelimei şahadet getirdim. Tank geldi durdu. İnsanlar bağrışmaya başladı. Daha sonra kalkıp tekrar tankın önüne geçtim. Bana bağırmaya başladılar ateş edeceğiz diye. Onları tahrik etmek için tişörtümü falan çıkardım. Ateş etsene dedim. Onlar yine gaza bastılar. Bu defa hızlı bir şekilde diğer paletin altına yattım. Palet geldi omzuma değdi. Etrafta yapma diye bağıranlar benim öldüğümü düğündüler, tankın etrafını sardılar. O an ölmeden amacıma ulaştığımı hissettim” dedi.

“Cumhurbaşkanı Yahudilere parmağını sallayan biri”
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la bir araya geldikten sonra, şehir şehir gezerek çocuklarla okullarda buluşan Metin Doğan, “Cumhurbaşkanı Yahudilere parmağını sallayan biri. İster istemez sizin kahramanınız oluyor. Firavunların sadece eskide olmadığını, 21. yüzyıl firavunlarına karşı Cumhurbaşkanımızın olduğuna inanan biriyim. Ona karşı özel bir sevgim var. 15 Temmuz’la alakalı 65 tane program yaptıktan sonra Cumhurbaşkanımızla görüştük. Çocuklar seni çok seviyor, çocuklarla ilgili program yap dedi. Biz onları sadece sınavlara hazırlamamalıyız. Hayata da hazırlamalıyız. Onlara dünyanın tüm gerçeklerini anlatmalıyız. Bu tür programlarla onların duygusal zekalarını daha aktif hale getirip yaşamış oldukları toplu karşı daha sosyal duyarlılık kazanmalarını istiyoruz” ifadelerine yer verdi.

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