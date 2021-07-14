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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü resim sergisi açılışı yapıldı

İHA

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü resim sergisi açılışı yapıldı

Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Gençlik Merkezi, 15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi gününe özel “15 sanatçı 15 Eser” çalışmalarının sergisi Ağrı Vali Yardımcısı Ahmet Vezir Baycar tarafından açıldı.
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliklerinin 5. yılı etkinlikleri kapsamında ,Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Merkezince, 15 Temmuz darbe girişimi ile özdeşleşen demokrasi kahramanlarının resimlerden oluşan ’15 Temmuz Demokrasi Kahramanları’ sergisi, Gençlik Merkezi bahçesinde açıldı.
15 Temmuz 2016’daki darbe girişiminin gerçekleştiği gün tankların halkın üzerine sürülmesi ve halkın dik duruşunun anlatıldığı resimler, Ağrı Gençlik Merkezinde toplanan akademisyen, öğrenci ve alanında uzman 15 sanatçı tarafından tuale aktarıldı. Sanatçıların eserleri büyük beğeni topladı.
Öğrencilerin ve öğretmenlerin büyük emek harcayarak yaptığı tablolar, Ağrı Gençlik bahçesinde görücüye çıktı. Sergide, darbeye karşı duran, tanklara karşı göğsünü geren, kendini siper eden, tankların altına yatarak kahramanlaşanların kara kalem ve yağlı boya resimleri yer alıyor.
Sergi açılışı öncesinde açıklamalarda bulunan Ağrı Vali Yardımcısı Ahmet Vezir Baycar, "Bilindiği üzere 15 Temmuz 2016 tarihimizin en karanlık günü yaşamak üzereyken, buna karşı milletimiz destansı bir mücadele sonucunda bu kalkışmayı bu menfur saldırıyı bertaraf etmiştir. Çok güzel bir aydınlığa hep beraber kavuşmuş olduk. Cenabı hak bir daha böyle bir gün yaşatmasın. Şunu da herkes görmüş oldu Türk bayrağımızı dalgalandıracak kahramanlarımız hep olacaktır. Hiç kimse bu bayrağı indirmeyi aklının ucundan geçirmesin. Tankların önüne kendini siper eden gençlerimiz oldukça Allah'ın izni ile kimsenin gücü buna yetmeyecektir. Cenabı hak birliğimizi daim etsin, bayrağımızı dalgalandırsın, 15 Temmuz’da şehit düşen kahramanlarımıza yüce Allahtan rahmet, yaralı gazilerimize de şifalar diliyor, ailelerine de sabırlar diliyorum. Bu güzel etkinliği hazırlayan emeği geçen Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüze de teşekkür ediyoruz" dedi.
Konuşmalardan sonra Vali yardımcısı Ahmet Vezir Baycar, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü İsmail Çalgan, kurum müdürleri tarafından ’15 Temmuz Demokrasi Kahramanları’ sergisinin açılışı gerçekleştirildi.
Resim sergisini gezen protokol üyeleri yapılan eserleri yakından inceleyerek, sanatçılara tam not verdi. Program çekilen hatıra fotoğrafı ile sona erdi.

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