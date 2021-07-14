Taşlıçay-Doğubayazıt yolu sel nedeniyle ulaşıma kapandı

Ağrı’da sağanak sonrası meydana gelen sel nedeniyle TaşlıçayDoğubayazıt kara yolu kısa süreliğine ulaşıma kapatıldı.
Ağrı’da aralıklarla devam eden sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Sağanak sonrası TaşlıçayDoğubayazıt kara yolunda sel meydana geldi. Taş, toprak ve sel suları nedeniyle ulaşıma kapatılan karayolu ekiplerin yaptığı çalışma sonrası kontrollü şekilde ulaşıma açıldı.
Araç kuyruğunun oluştuğu kara yolunca jandarma ekipleri önlem aldı.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.