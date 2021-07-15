Yavru leyleği, düştüğü yuvasına itfaiyeciler yerleştirdi 

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Ramazan DEMİR/ AĞRI, (DHA)AĞRI'da yavru leylek, düştüğü elektrik direğindeki yuvasına itfaiye ekiplerince alınıp, bırakıldı.

Taşkent köyünde elektrik direğinin üzerinde yuva yapan yavru leylek, yöre halkının maskotu haline geldi. Leyleğin bugün yuvasından düştüğünü gören köylüler, Ağrı Belediyesi itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Kısa sürede köye ulaşan itfaiye görevlileri, yavru leyleği alıp, yeniden yuvasına yerleştirdi. Köylüler, itfaiye ekibine teşekkür etti. DHA-Genel Türkiye-Ağrı / Merkez Ramazan DEMİR

2021-07-15 15:34:20



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