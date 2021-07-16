15 Temmuz şehitleri anısına fidan dikildi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi’nde (AİÇÜ) düzenlenen etkinlikte, 15 Temmuz şehitleri için 251 fidan toprakla buluşturuldu.

AİÇÜ’de, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında AK Parti Ağrı İl Başkanlığı’nın da katkısıyla fidan dikimi yapıldı. Sosyal mesafe ve maske kurallarına uygun gerçekleştirilen etkinliğe Ağrı Valisi Dr. Osman Varol, Ağrı eski Valisi Musa Işın, Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, AK Parti Ağrı İl Başkanı Halil Özyolcu, il protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

15 Temmuz’da yaşananları unutturmayacaklarını belirten AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, FETÖ/PDY terör örgütünün gerçekleştirdiği hain silahı darbe girişimine karşı koyarken şehit olan 251 vatan evladının anısına fidan diktiklerini söyledi.

Fidan dikim töreni sonrası etkinler kapsamında merkezi yerleşkede 15 Temmuz şehitleri anısına saygı yürüyüşü gerçekleştirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.