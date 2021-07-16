AİÇÜ’de “15 Temmuz Hain Darbe Girişimi ve Ağrı Halkının Duruşu” konulu konferans gerçekleştirildi

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi’nde (AİÇÜ) “15 Temmuz Hain Darbe Girişimi ve Ağrı Halkının Duruşu” konulu konferans gerçekleştirildi.

Konferans öncesi AİÇÜ Kültür ve Kongre Merkezi’nde protokol üyeleri tarafından, 15 Temmuz konulu resim ve fotoğraf sergisinin açılışı yapıldı. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında AİÇÜ Kültür ve Kongre Merkezi Osmanlı Salonunda sosyal mesafe ve maske kurallarına uygun gerçekleştirilen, Ağrı eski Valisi Musa IŞIN’ın konuşmacı olduğu “15 Temmuz Hain Darbe Girişimi ve Ağrı Halkının Duruşu” konulu konferansa Ağrı Valisi Dr. Osman Varol, Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, AK Parti Ağrı İl Başkanı Halil Özyolcu, AİÇÜ Senato Üyeleri, akademisyenler ve vatandaşlar katıldı.

“15 Temmuz Hain Darbe Girişimi ve Ağrı Halkının Duruşu” konulu konferansta konuşan Ağrı eski Valisi Musa Işın, 15 Temmuz gecesinin Türkiye’nin ölümle burun buruna geldiği bir gece olduğunu söyledi. Vali Işın, “Devleti işgal etmeye yönelik bir operasyon olan 15 Temmuz darbesinin planları Allah’ın yardımı ile hainlerin ayaklarına dolanmıştır. 15 Temmuz darbe kalkışması, daha önce yapılmış hiçbir darbeye benzememektedir. Darbe doğrudan Türkiye Cumhuriyeti Devletine, 84 milyonluk milletimize yapılmıştır. Önceki darbeleri yapanlar ‘gitmek üzere gelmişlerdi’ ancak bu kez darbe yapanlar ‘gitmemek üzere plan yapıyorlardı’, yani ülkemizi işgal etmeye karar vermişlerdir. O gece vatanımıza, devletimize, istiklalimize ve istikbalimize sahip çıktık. İkinci Çanakkale’yi yaşadık, ikinci Kurtuluş Savaşını verdik. O gece tüm ülke sathında olduğu gibi Ağrı halkı da gerçek bir vatanseverlik ve kahramanlık destanı yazdı. Cumhurbaşkanımızın ‘milletin üstünde kimseyi tanımadığını’ ilan etmesi ve Ağrı minarelerinden ‘gelin valiliğin önünde darbecilere karşı çıkın’ çağrısı ve salaların okunması üzerine binler sel gibi meydana doldu. Yediden yetmişe çocuk, gençyaşlı, kadınerkek kahraman ve vatansever Ağrılılar, sanki düğüne gider gibi her şeyi göze alarak ölüme koşmak üzere meydanları doldurdu. O kısa sürede o kadar AyYıldızlı şanlı bayrağı nereden bulmuşlardı. 10 metre uzunluğunda bayraklar sanki bugünlere özel saklanmıştı. Herkes nereye ve niçin gideceğini bilerek, tanka, topa, tüfeğe meydan okumak, ölüme meydan okumak için sokağa çıktı. Bu kahraman millet, sabaha kadar darbecilerle savaşarak şehit ve gaziler vererek vatanını, devletini, namusunu, dinini, istiklal ve istikbalini korudu. Türkiye, açık bir işgal hareketinden kurtuldu. Eğer darbe başarılı olsaydı; Doğunun bazı illeri PKK’ya değil, benim kişisel görüşüme göre, Ermenistan’a teslim edilecekti. Ermenistan Cumhurbaşkanının darbeden önce gündeme gelmeyen ‘Karabağ’ı biz aldık, Ararat’ı çocuklarımız alacak’ sözleri boşuna söylenmemiştir” diye konuştu.

Ağrı Valisi Dr. Osman Varol, “Bizim milletimiz ve coğrafyamız, dünyaya milli dayanışma konusunda örnek olma noktasında çok maharetlidir. Aziz milletimiz, 15 Temmuz’da da bunu tüm dünyaya göstermiştir. Dünyada birçok ülkede çeşitli darbe girişimleri olmuştur fakat hiçbir yerde milletin birliktelik göstererek, hiçbir teknik donanıma sahip olmadan canını ortaya koyarak karşı durduğu bir mücadele yaşanmamıştır. Bir ferdi olmaktan gurur duyduğum aziz milletimizin bizlere öğrettikleri ile bugün bizlere düşen görev 5 yıl önce yaşanan destansı mücadeleden öğrendiklerimizi ve kahramanlıklarımızı gelecek nesillere aktarmak için çalışmak ve toplumsal hafızamızı diri tutmaktır. Burada gençlerimiz 15 Temmuz’da verdikleri mücadelede gözlerini kırpmadan ölüme yürüyen 251 vatandaşımızın isimlerini üzerlerinde taşıyarak bunu başardığımızı bizlere göstermişlerdir” diye konuştu.

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, “15 Temmuz’da hain terör örgütü tarafından gerçekleştirilen darbeyi Türk halkı, milli birlik ve beraberlik içerisinde önlemiştir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, silahlara karşı milletimizin sadece çıplak elleriyle verdiği mücadele, vatanı sevmenin, özgürlüğün demokrasinin ne olduğunu tüm dünyaya göstermiştir. Eğer o gün güçlü bir liderin cesur ve kararlı duruşu olmasaydı, milletimiz sokağa çıkmasaydı hainler belki de amaçlarına ulaşmak için her türlü zararı vereceklerdi” diye konuştu.

AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliği, hükümetin kararlı tutumu ve en önemlisi milletimizin devletine ve demokrasi iradesine sahip çıkmasıyla, 15 Temmuz 2016 gecesi istikbal ve inançlara darbe vurmak isteyenlere karşı asla taviz verilmeyeceğinin, birlik ve beraberlik sayesinde nelerin başarılabileceğinin tüm dünyaya gösterildiğini söyledi. Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, “Bu aziz Millet, tankın, topun, tüfeğin, F16 uçaklarının karşısına sadece ve sadece imanıyla, inancıyla, yüreğiyle dikildi. FETÖ / PDY terör örgütünün hain darbe teşebbüsünü gerçekleştirdiği 15 Temmuz gecesi bu yüce millet, şehitleriyle ve gazileriyle, cesaret, dirayet, kararlı ve dik duruşlarıyla tarih yazdı. Ağrı da bu dik duruşuyla örnek oldu ve o günleri hatırlamak ve hafızamızı diri tutma adına 15 Temmuz dönemi Valimiz Sayın Musa Işın beyi davet ettik, bizi kırmadılar aramızdalar, kendilerine teşekkürlerimi ve şükranlarımı sunuyorum. Bu devlet kendisine silah çekene, vatandaşına kurşun sıkana, vatandaşının üzerine tanklatopla yürüyene, bomba yağdırana hak ettiği cezayı verdi ve vermeye devam etmek zorundadır. Bu silahlı darbe girişiminin başarısızlığa uğratılmasıyla, Türkiye, terör belasından kurtulmak için büyük mesafe katedebilmiş, bugün Ayasofya’ya vurulan zincirleri kırabilmiş, Taksim meydanına Cami yapılabilmiştir. Çünkü Ayasofya Fatih Sultan Mehmet Han’ın mirası, Fethin kutlu sembolü, tam bağımsızlığımızın bir nişanesidir. Zulmün zincirlerini kıran Sayın Cumhurbaşkanımızdan Allah razı olsun. Ayasofya Camisi ve Taksim Camisi İslam ümmetine hayırlı olsun ve Ümmetin lideri var olsun. Artık rahatlıkla söyleyebiliriz ki, bu güzel ülke, artık 15 Temmuz hain darbe teşebbüsünün öncesinden daha güçlüdür” diye konuştu.

Konferans, Prof. Dr. Karabulut’un Vali Işın’a plaket takdimi, 15 Temmuz şehitleri anısına 251 genç ve protokol üyeleriyle birlikte fotoğraf çekimi ile sona erdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.