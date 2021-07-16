“Yarına Umutla Bakan Çocuklar” Ağrı’da bir araya geldi

Ağrı’da, "Yarına Umutla Bakan Çocuklar" projesi kapsamında program düzenlendi.

Ağrı Valisi Osman Varol, Ağrı İl Emniyet Müdürlüğünce İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Ağrı Çalışma ve İş Kurumu Müdürlüğü ortaklığında hayata geçirilen "Yarına Umutla Bakan Çocuklar" isimli Çocuk ve Gençler Sosyal Koruma ve Destek Programı (ÇOGEP) projesi kapsamında Polisevinde düzenlenen programa katıldı.

Emniyet personellerinin toplumla bütünleşmesini sağlamak, çocuklarla sıcak ilişkiler kurmalarına olanak tanımak ve gençlerimizin gelişimlerine katkıda bulunmak amacıyla hayata geçirilen proje kapsamında 137 çocuğa yönelik spor, kültür ve sanat alanlarında çeşitli branşlarda kurslar ve eğitimler düzenlendi.

Programda konuşan Vali Varol, “Bizler çocuklarımızın dünyanın herhangi bir yerindeki yaşıtlarıyla aynı şartlara sahip olmasını istiyor, gençlerimize imkan sağlandığında dünya çapında başarılara imza attıklarına şahitlik ediyoruz. Eskiden esamemizin okunmadığı spor dallarında dahi bugün başarılı sonuçlar elde ediyoruz Hatta geçtiğimiz günlerde Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası'nda Türkiye’nin, 7 altın, 5 gümüş ve 3 bronz olmak üzere toplam 15 madalya kazanarak takım halinde 2'nci olduğuna büyük bir gururla şahitlik ettik. Bu noktada bizler gençlerimizin gözündeki ışık ve onlara olan inancımızla çalışmalarımızı yürütüyor, gençlerimize imkan ve destek bizden başarı sizden diyerek devletimizin her alanda tüm imkanlarıyla sizlerin yanında olduğunu bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Son olarak siz gençlerimizle bir arada olmaktan büyük bir mutluluk duyduğum bu başarılı projeyi hayata geçiren İl Emniyet Müdürlüğüne ve paydaş kurumlarına teşekkürlerimi iletiyorum.” dedi.

Protokol Konuşmalarının ardından program Vali Dr. Osman Varol’un çocuklarla pasta kesip onlara çeşitli hediyeler vererek proje sürecindeki deneyimleri hakkında sohbet etmesi ile sürdü.

Programa Vali Dr. Osman Varol’un yanı sıra, İl Emniyet Müdürü Nihat Özen, İl Protokol Üyeleri, polis memurları ve gençlerimiz katıldı.

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