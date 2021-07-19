Çelebi; “Kurban Bayramı yakınlaşmak ve paylaşmaktır”

AK Parti Ağrı Milletvekili, Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Ekrem Çelebi, Kurban Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Çelebi, mesajında, kurban bayramının yakınlaşmak ve paylaşmak olduğunun altını çizerek şu sözlere yer verdi.

“Kalpleri ilahi rahmet ve bereketle yumuşatan mübarek Kurban Bayramına kavuşmanın sevinç ve mutluluğunu hep birlikte yaşıyoruz.

Bayramlarımız Müslümanlık bilincimizi yenileyen, birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularımızı pekiştiren, rahmet ve bereket dolu müstesna günlerdir.

İslam'ın ruhuyla bütünleşen insani erdemler, bayramlarda en coşkulu şekliyle yaşanır, hatırlanır.

Kurban paylaşmaktır, kurban yakınlaşmaktır. Paylaşma ve yakınlaşmanın doruğa çıktığı bu müstesna günlerin dargınlıkların unutulmasına, insanlığın barışına, millet olarak huzurlu bir geleceğe vesile olmasını temenni ediyorum.

Bu duygu ve düşüncelerle, bizleri bir kez daha Kurban Bayramına eriştiren Yüce Mevla'ya hamdederek, Mübarek Kurban Bayramının hayırlara vesile olması niyazıyla; milletimiz ve Ağrı'lı hemşehrilerimin bayramlarını yürekten kutluyor, bayramın ülkemiz ve İslam âleminin sükun ve huzuruna, bütün insanlığın barış ve hidayetine vesile olmasını Cenabı Hak'tan niyaz ediyorum.”

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