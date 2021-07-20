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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

“Hudut Kartalları” bayramda da sınır nöbetinde

İHA

“Hudut Kartalları” bayramda da sınır nöbetinde

Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde Türkiyeİran sınırında görev yapan askerler, Kurban Bayramı’nı nöbet tutarak görevlerinin başında geçiriyor.
Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinin 30 kilometre uzağında bulunan bin 446 rakımlı Şehit Piyade Çavuş Hudut Karakolunda görev yapan askerler, Kurban Bayramı’nı görevleri başında geçiriyor. Türkiye İran sınırında yer alan karakollarında gözleri sınırda, kulakları komutanlarında olan Mehmetçik, vatanı koruma görevlerini bayramda da aynı hassasiyetle sürdürüyor. Ailelerini telefonla arayarak bayramlarını kutlayan askerler, vatani görevlerini yerine getirmenin de gururunu yaşıyor.
“Güvenlik Duvarı ile terör ve kaçakçılığa geçit yok”
Mehmetçiğin 7 gün 24 saat teyakkuzda olduğu Türkiyeİran sınırında, sınır fiziki güvenliğinin sağlanması amacıyla her biri 3 metre ve 30 santimetre kalınlığında olan ve üzeri tel örgülerle çevrili Modüler Beton Duvar sayesinde bölgede teröristlerin sızma girişimleri, yasadışı ve düzensiz göçmenlerin geçiş teşebbüsleri ve kaçakçılık faaliyetlerinin önüne geçiliyor. Karakol, mevziler ve Modüler Beton Duvar hattındaki kameralar sayesinde ise hudut hattındaki her hareketlilik gözetlenebiliyor.
“Kule ve Hudut Hattının emniyeti son teknoloji termal kameralarla sağlanıyor”
Türk Silahlı Kuvvetleri Dayanışma Vakfının iştiraki olan ASELSAN tarafından tamamen yerli ve milli imkanlarla üretilen en son sistem termal kameraların yüksek görüntü kalitesi sayesinde, gece gündüz farketmeksizin hudut hattında gözetleme yapılabiliyor. Bölgenin güvenliğini sağlamak için 7 gün 24 saat görevlerinin başında olan “Hudut Kartalları” son teknoloji olan cihazlarla güçlerine güç katıyor.
“Baştan aşağı zırhlı ve son teknolojiyle donatılan araçlar bölgede kuş uçurtmuyor”
Taktik tekerlekli zırhlı olan “Vuran” ve “KOBRA2” araçlarının üzerinde bulunan termal termal kameralar ve kara gözetleme radarı sayesinde bölgede habersiz kuş uçmuyor. Vuran aracı üzerine entegre edilmiş Sarp Silah Sistemi’nin kara ve havada otomatik takip etme özelliği sayesinde bölgede görünmeyenler görünür hale geliyor. KOBRA2 aracı üzerinde bulunan termal kameralar ise gece gündüz fark etmeksizin 10 kilometre çapında ısı yayan her şey tespit edilebiliyor. Aynı zamanda araç üzerinde yer alan kara gözetleme radarı ile her türlü hava koşulunda 6 kilometreye kadar hareket eden canlılar, 15 kilometreye kadar da hareket halindeki motorlu araçlar tespit edilerek bölgenin güvenliği sağlanıyor.

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