Vali Varol’dan şehit ailesine bayram ziyareti

Ağrı Valisi Osman Varol, Kurban Bayramı dolayısı ile şehit Turan Yıldız’ın ailesini ziyaret etti.

Ağrı Valisi Osman Varol, 1987 yılında Mardin Nusaybin’de vatani görevini yaptığı esnada bölücü terör örgütü üyeleri ile çıkan çatışmada şehit olan Turan Yıldız’ın ailesini evinde ziyaret etti. Aile ile yakinen ilgilenen Vali Varol, devletin her zaman şehit ailelerinin yanında olduğunu ifade etti.

Aileyle sohbet eden Vali Varol, vatanı ve milleti uğruna en kıymetli varlıkları olan canlarını feda eden şehitlere minnettar olduklarını belirterek, şehit Turan Yıldız’ı rahmet ve dua ile andı.

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