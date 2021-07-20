Diyadin'de bayramlaşma

Diyadin Kaymakamı ve Belediye Başkanı Alper Balcı, ilçedeki kurum müdürleri ve vatandaşlarla bayramlaştı.
Kurban Bayramı dolayısıyla Diyadin Belediyesi bahçesinde bayramlaşma programı düzenlendi. Balcı, burada kurum müdürleri ve vatandaşların bayramını kutlayarak, herkesin birlik ve beraberlik ve kardeşlik içerisinde bir bayram geçirmesi dileğinde bulundu. Vatandaşlarla bir sohbet eden Balcı, 200 kişilik tekstil kent atölyesi kurulumu müjdesi verdi. Balcı, daha sonra sporcu öğrencilerle bir araya gelerek bayramlaştı. Programa Diyadin Kaymakamı ve Belediye Başkanı Alper Balcı, kurum müdürleri, mahalle muhtarları ve vatandaşlar katıldı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.