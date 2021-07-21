Bayram ziyareti için yola çıkan araç tırın altına girdi

Rize için çok kritik uyarılar!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Patnos’tan Ağrı’ya bayram ziyaretine giden araç ticari taksiyle çarpıştı, tırın altına girdi.

Edinilen bilgilere göre Patnos ilçesinden bayram ziyareti için Ağrı’ya giden K.E kontrolündeki araç, sanayi yolunda S.Y kontrolündeki ticari taksiyle çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle yoldan çıkan araç tırın altına girdi. Araç içinde bulunan 1 kadın ve 1 çocuk yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Ticari taksi ve tırın altına giren araçta ise büyük hasar meydana geldi. Olay vatandaşların kamerasıyla kaydedildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.