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Bayram ziyareti için yola çıkan araç tırın altına girdi

İHA

Bayram ziyareti için yola çıkan araç tırın altına girdi

Patnos’tan Ağrı’ya bayram ziyaretine giden araç ticari taksiyle çarpıştı, tırın altına girdi.
Edinilen bilgilere göre Patnos ilçesinden bayram ziyareti için Ağrı’ya giden K.E kontrolündeki araç, sanayi yolunda S.Y kontrolündeki ticari taksiyle çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle yoldan çıkan araç tırın altına girdi. Araç içinde bulunan 1 kadın ve 1 çocuk yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Ticari taksi ve tırın altına giren araçta ise büyük hasar meydana geldi. Olay vatandaşların kamerasıyla kaydedildi.

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