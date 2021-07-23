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Kızılay Ağrı gönülleri, ihtiyaç sahibi ailelerin sofrasını kurban etiyle buluşturdu

İHA

Kızılay Ağrı gönülleri, ihtiyaç sahibi ailelerin sofrasını kurban etiyle buluşturdu

Türk Kızılay’ı Ağrı Kadın Kolları, Kurban Bayramı dolayısıyla ihtiyaç sahibi ailelere ulaşarak hayırseverlerin bağışlarıyla alınan kurban etlerinden dağıttı.
Türk Kızılay’ı Ağrı Şubesi Kadın Kolları gönülleri, Kurban bayramı nedeniyle hayırseverler tarafından alınan kurban etlerinin dağıtımını gerçekleştirdi. Merkeze bağlı Eğridere ve Ağılbaşı köylerine giden Kızılay Kadın Kolları Gönüllüleri, köylerde kapı kapı dolaşarak kurban kesmeyen aileleri kurbanlık eti dağıttı.
Kurban Bayramı’nın dayanışma ve yardımlaşma bayramı olduğunu söyleyen Kızılay Ağrı Kadın Kolları Başkanı Neslihan Taşdemir, “Bugün Ağrı Kızılay Şubesi adına bayram süresi boyunca kurban bağışlarını yapan ve vatandaşlara ulaştırmak isteyen tüm bağışçılarımız adına kurban eti teslimlerini yapıyoruz. Eğridere köyüne geldik, burada ihtiyaç sahibi aileleri belirleyip kesmeyen ailelere kesimlerini ulaştırmaya çalıştık. Kurban Bayramı dayanışma ve yardımlaşma bayramı. Bizlerde bunu yaşatabilmek adına Türk Kızılay’ı ile birlikte bu süreci en sağlıklı şekilde sürdürüp, devam ettirip kurban etlerini ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırmaya çalışıyoruz" ifadelerine yer verdi.

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