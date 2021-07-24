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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Sayan, bayramda Aziz amcayı unutmadı

İHA

Başkan Sayan, bayramda Aziz amcayı unutmadı

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan geçtiğimiz Ramazan ayında ziyaret edip tanıştığı Aziz Öztürk’ü, Kurban Bayramında da unutmayarak ziyaret edip bayramını tebrik etti.
Aziz Öztürk’ün gençlik yıllarında aşık olup sevdiği kadına kavuşamadığını belirten Başkan Sayan, "Aziz amca ile Ramazan ayında beraber iftarımızı açmıştık. Kurban Bayramında da ziyaret edip elini öpüp bayramını tebrik ettik. Aziz amcaya bir söz vermiştik evlendirecektik ama şu ana kadar maalesef bir netice alamadık. Aziz amca şu anda 65 yaşında gençlik yaşlarında köyden birini sevmiş. Maddi durumu iyi olmadığı için kavuşamamış. Bu sebepten dolayı o gün bugündür bir aşk var içinde, bir sevda var. Benimle zaman zaman böyle özel durumlarını paylaşıyor. Aziz amcaya sordum sevdalandığın kişiyle görüşüyor musun diye telefon numarasını olmadığını söyledi. İstanbul’a gidip aradığını ve bulamadığını söyledi" dedi.
Hayırsever vatandaşların Aziz amcaya maddi yardımda bulunduğunu belirten Başkan Sayan, "Hayırsever vatandaşlarımız tarafından Aziz amcaya ulaştırmak üzere tarafımıza 7 bin 500 TL nakit para gönderildi. Aziz amca dilerse bu parayı kendisine vereceğiz ya da ev yapacağız ona kararı kendisi verecek" şeklinde konuştu.
İhtiyaç sahibi vatandaşlarımızın sürekli yanında olduğunu belirten Başkan Sayan, "Bir elin verdiğini bir elin görmemesi gerektiğini bizlerde biliyoruz, asıl meselemiz insanları yardıma teşvik etmek. ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızı bulmak, hayır işlemek isteyen insanlarımızı yönlendirmek. Aziz amcamız gibi yüz binlerce insanlarımız var bu insanları bulup yardım ettiğimizi paylaşacağız ki, duyarlı insanlarımızın haberi olsun koşsun yardım etsinler" dedi.
Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan’ın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Aziz Öztürk ise "Ramazan ayında olduğu gibi Kurban Bayramında da beni unutmayarak ziyaretime gelen başkanımız Savcı Sayan’a teşekkür ediyorum, çalışmalarında başarılar diliyorum. Beni çok mutlu etti. Allah ondan razı olsun" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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