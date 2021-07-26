ASTOP; aşı olmak toplum sağlığını ilgilendiriyor

Ağrı Sivil Toplum Platformu (ASTOP), Ağrı’da ki düşük aşı oranlarına dikkat çekmek üzere basın bildirisi yayınladı.

Platform, yayınladığı bildiri ile aşı olmanın bireysel değil, toplumsal sağlık açısından değerlendirilmesi gerektiğini söylerken, Ağrılıları aşı olmaya davet etti. Açıklamada şu sözlere yer verildi:

"Covid19 küresel salgını ile mücadelede hastalığa maruz kalma, hastalığı ağır geçirme ve bulaştırma riskleri göz önüne alındığında, hastalığın toplumsal yaşamımızın işleyişi üzerindeki olası olumsuz etkilerini en aza indirgemek için aşı olmanın çok önemli ve en etkili yöntem olduğu bilgisini tekrar hatırlatmak istiyoruz. Dünyada varyant virüs enfeksiyonlarının yaygınlaşması, yayılma hızının yüksek olması ve ülkemizde de benzer durumun oluşma ihtimali değerlendirildiğinde, hükümetimiz tarafından, toplum sağlımızı önceleyecek kararlar almak zorunda kalınmaması için, Sağlık Bakanlığı’nın yayınladığı kararlara uymak, önerileri dikkate almak her zamankinden daha zaruri hale gelmiştir. Ancak aşı haritasına bakıldığında Ağrı ili olarak henüz 18 yaş üstü nüfusumuzun yarısının aşılanmadığını görmekteyiz. Bu bireysel değil toplumsal bir durum oluşturmaktır. Çünkü sağlık ve güven içerisinde yaşamamızın temelini hazırlayacak olan aşı olma yaygınlığı, kendimizi ve sevdiklerimizi korumanın en önemli yoludur. Ayrıca yeniden kapanma gibi esnafımızı zor duruma sokacak zorunlu kararların çıkmaması içinde önem arz etmektedir. Lütfen aşınızı olunuz ve aşı olma kampanyalarına destek veriniz. Bu vesile ile tüm halkımıza sağlık ve mutluluk dolu günler diliyoruz."

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