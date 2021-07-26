Savcı Sayan ve akrabalarının arazilerinde çıkan yangında bin dönüm alan zarar gördü

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Savcı Sayan ve akrabalarının arazilerinde çıkan yangında bin dönüm alan zarar gördü

DHA

Savcı Sayan ve akrabalarının arazilerinde çıkan yangında bin dönüm alan zarar gördü


Ramazan DEMİR/AĞRI, (DHA)- AĞRI Belediye Başkanı Savcı Sayan ve akrabalarına ait ekili tarım arazilerinde çıkan yangında, yaklaşık 10 dönüm alan zarar gördü.
Tutak ilçesi Kargalık köyü yakınlarında Başkan Savcı Sayan ve akrabalarına ait ekili tarım arazilerinde yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle hızla yayılan yangın, tarım araçlarıyla güçlükle söndürüldü. Yangında yaklaşık bin dönüm alan zarar gördü. Jandarma ekipleri, yangının çıkış nedeninin tespiti için çalışma başlattı. Başkan Savcı Sayan ise olayla ilgi açıklama yapmak istemedi.DHA-Genel Türkiye-Ağrı / Merkez Ramazan DEMİR
2021-07-26 16:11:40

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Başkan Sayan'a ait tarım arazisinde yangın çıktı
YEREL HABERLER Başkan Sayan'a ait tarım arazisinde yangın çıktı
ASTOP; aşı olmak toplum sağlığını ilgilendiriyor
YEREL HABERLER ASTOP; aşı olmak toplum sağlığını ilgilendiriyor
Somali halkından Türk dernek üyelerine sevgi seli
YEREL HABERLER Somali halkından Türk dernek üyelerine sevgi seli
Başkan Sayan, bayramda Aziz amcayı unutmadı
YEREL HABERLER Başkan Sayan, bayramda Aziz amcayı unutmadı
AÇGC’den ’24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı’ kutlaması
YEREL HABERLER AÇGC’den ’24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı’ ...
AİÇÜ ailesine yaklaşık 3 bin 500 yeni öğrenci katılacak
YEREL HABERLER AİÇÜ ailesine yaklaşık 3 bin 500 yeni öğrenci ...
Su giderine düşen LPG’li araç paniğe neden oldu
YEREL HABERLER Su giderine düşen LPG’li araç paniğe neden oldu
Ünlü isimlerden Vefa Spor'a bayram mesajı
YEREL HABERLER Ünlü isimlerden Vefa Spor'a bayram mesajı
Çelebi, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramını kutladı
YEREL HABERLER Çelebi, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramını ...